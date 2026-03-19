Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

Eesti Olümpiakomitee (EOK) premeerib juunioride MM-il kaks medalit võitnud laskesuusataja Jakob Kulbinit ning tema treenereid Karel Viigipuud ja Haavard Gutubö Bogetveiti.

20-aastane Kulbin võitis märtsi alguses Saksamaal Arberis peetud laskesuusatamise juunioride MM-il 12 km ühisstardist sõidus hõbemedali ning 15 km tavadistantsilt pronksmedali. Kulbinit premeeritakse 5000 euroga ning treenereid kumbagi 1250 euroga.

EOK asepresident, olümpiavõitja Gerd Kanter õnnitles noort laskesuusatajat: "Jakobil on seljataga väga edukas hooaeg, mida ilmestavad korralikud tulemused ka täiskasvanute MK-etappidel. Palju õnne sulle, Jakob, ning soovin sulle jätkuvalt kindlat närvi, kiirust ja täpsust ka edaspidiseks!"

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride maailmameistrivõistlustel individuaalse hõbemedali preemia suuruseks 3000 eurot ning pronksmedali preemia suuruseks 2000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.