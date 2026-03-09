X!

Kulbin: juunioride medal võib tunduda nagu kohustuslik

Laskesuusatamine
Foto: Hendrik Osula / Team Estonia
Laskesuusatamine

Hõbeda ja pronksi võitnud Jakob Kulbin tõi Eestile 21-aastase pausi järel laskesuusatamise juunioride maailmameistrivõistlustelt medalid. Kodumaale jõudnud Kulbini hooaeg jätkub sel nädalal kodusel Otepää maailmakarikaetapil.

Sarnaselt mitmele teisele praegusele Eesti laskesuusakoondislasele võttis Kulbin medaleid noorteklassis. Neli aastat tagasi USA-s sai ta kaela sprindikulla ja tunamullu Otepääl ühisstardist sõidus hõbeda.

Juunioride seas on Kulbini medalid aga eestlaste esimesed enam kui 20-aastase vaheaja järel. Individuaalselt kerkiti viimati pjedestaalile aastal 2000.

Lennujaamas tervitasid Kulbinit ja noorte MM-il pronksi võitnud teatekolmikut Nõmme spordiklubi Biatlon lapsed ning laskesuusaföderatsiooni president Tarmo Kärsna. "Väga tore, et nii palju noori fänne ja üldse kõiki inimesi, kes tulid õnnitlema. Tore, et inimesed kaasa elavad," kommenteeris Kulbin ERR-ile.

"Varasemate aastate ja ka selle aasta üks suuremaid eesmärke oli juunioride MM-ilt medaleid võita, aga viimasel aastal võistled juba rohkem täiskasvanute sarjas ja olümpial. Siis seal on ootused nii palju suuremad, siis juunioride võistluste medal võib tunduda nagu kohustuslik."

Maailmakarikasarjas on Kulbini nimel Eesti meeste tänavuse hooaja parim, Östersundi tavadistantsi 12. koht. Õnnestunud on ta ka teatesõitudes, kuid individuaalselt pole 50 parema sekka rohkem asja olnud. Sel nädalal ootab ees koduetapp Otepääl.

"Sprindis tahaksin saada punkte ja jälituses teha vastavalt kohalt nii hästi kui võimalik," loetles ta eesmärke. "Rohkem nautida Eesti MK-etappi. Seda elus üldse liiga palju ei juhtu, et Otepääl MK-etapp toimub. Nautida ja anda endast parim!"

Otepääl algab võistlusnädalavahtus neljapäeval meeste sprindiga.

Toimetaja: Siim Boikov

