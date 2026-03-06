X!

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

Laskesuusataja Jakob Kulbin teenis reedel Saksamaal Arberis toimuvatel noorte ja juunioride MM-il teise medali, kui tuli ühisstardist sõidus hõbedale.

20-aastane Kulbin jättis ühisstardist sõidus esimeses lamadestiirus ühe märgi üles ja sellele järgnenud püstitiirus kaks märki. Puhas töö kolmandas ja neljandas tiirus tähendas aga sekkumist medalimängu ning tal õnnestus kinni püüda ka enam kui 15 sekundit varem viimasele ringi pääsenud Sloveenia laskesuusataja.

"Meel ja tunne on väga tore. Lamades laskmine ei ole võistlustel viimasel ajal hästi läinud. Pärast teist lamadestiiru olin kuskil 20. koha piirimail, aga teadsin, et oskan püsti lasta ja hästi. Seega medal ei olnud kindlasti läinud," rääkis Kulbin ERR-ile.

"Minu suusavorm on praegu pigem väga hea. Tavadistants oli esimene võistlus, kus üllatasin ka ennast. Seal võitsin puhtas suusaajas teist kohta veidi üle minutiga. See oli minu jaoks päris suur üllatus, eriti pärast olümpiat, mis läks aia taha nii suusakiiruse kui ka laskmise poole pealt," lisas ta.

Olümpiamängudel ei õnnestunud Kulbinil ennast kõige paremast küljest näidata, aga olümpiale eelnenud kõva töö kandis vilja Arberis. "Olümpial ma ei saanud asju klappima. Ettevalmistus läks hästi, lihtsalt olümpial tulemused ega sooritused ei klappinud. Hea vorm pidi tulema, selles olime kindlad ja õnneks realiseerisin siin, mis oli minu hooaja üks suurimatest eesmärkidest."

Kulbin võitis Arberis esimese medali tavadistantsil, kus jättis küll viis märki püsti, aga oli rajal konkurentidest enam kui minuti võrra kiirem. "Esimene medal oli suurem üllatus, eriti kuna lasin viis trahvi. Tolle päeva hommikul ei oleks arvanud, et viie trahviga on võimalik medali peale sõita. Pärast seda medalit tekkis juba selline kohustus medalit võita, kuna suusavorm oli hea. Kahjuks sprindis medalit ei saanud, aga täna suutsin ennast ära realiseerida."

Arberis võistleb Kulbin veel laupäeval toimuvas teatesõidus ja naaseb seejärel kodumaale, et osaleda tuleval nädalal Otepääl peetaval MK-etapil. "Meel on kohe parem ja mõnusam on viimasele kahele MK-etapile vastu minna," märkis ta.

