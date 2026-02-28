X!

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

Laskesuusatamine
Jakob Kulbin Milano Cortina taliolümpiamängudel
Jakob Kulbin Milano Cortina taliolümpiamängudel Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
Laskesuusatamine

Laupäeval tehti Saksamaal Arberis algust laskesuusatamise juunioride ja noorte maailmameistrivõistlustega ning avapäev oli eestlaste jaoks vägagi edukas: Jakob Kulbin sai võimsa suusasõidu toel tavadistantsil pronksmedali ja Eesti noormehed mahtusid 33 parema sekka.

Mullu Östersundis toimunud juunioride MM-il tavadistantsil esimesena medalist ilma jäänud Kulbin jättis laupäeval küll viis märki püsti, aga oli rajal konkurentidest enam kui minuti võrra kiirem ja saavutas kehvast laskmisest hoolimata kolmanda koha.

Maailmameistriks tuli rootslane Philip Lindkvist-Flötten, kes ei teinud ühtki möödalasku ja ületas joone ajaga 49 minutit ja 44 sekundit. Prantslane Leo Carlier jättis kolmandas tiirus ühe märgi püsti ja kaotas võitjale 46,7 sekundiga, Kulbinil kogunes kaotust kaks minutit ja 16,6 sekundit. Neljanda koha sai prantslane Camille Grataloup-Manissole (2; +2.57,6), kes kaotas eestlasele 41 sekundiga.

Yaroslav Neverov tegi lausa kaheksa möödalasku ja sai kokkuvõttes 27. koha (8; +7.13,6). Rasmus Vainomäe saavutas 43. koha (4; +9.14,1) ja Maanus Udam 58. koha (9; +10.44,6).

Daniel Varikov sõitis end noorte 12,5 km tavadistantsil nelja möödalasuga 117 võistleja konkurentsis kuuendaks (+4.03,4). Maailmameistriks tuli lätlane Rihards Lozbers (3; 38.21,2), kes edestas kaks märki püsti jätnud ukrainlast Taras Tarasiuki 54,5 sekundiga.

Heitlus pronksi nimel läks väga pingeliseks, aga lõpuks jäi peale bulgaarlane Georgi Dzhorgov (3; +3.23,9), kes edestas prantslast Nans Madelenati (3; +3.24,1) vaid kahe kümnendiksekundiga.

Kõik neli Eesti noort olid heal tasemel ning lõpetasid 33 parema seas. Varikov sai kuuenda koha, Frederik Välbe 23. koha (3; +6.53,5), Kristen Baumann 25. koha (6; +6.58,4) ja Dominik Lopuhhin 33. koha (3; +7.57,7).

Pühapäeval võistlevad tavadistantsil naisjuuniorid ja neiud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

