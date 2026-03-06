Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda

20-aastane Kulbin eksis esimeses tiirus korra ja teises kaks korda, langedes kolmanda kümne keskele. Puhas töö kolmandas ja neljandas tiirus tähendas aga sekkumist medalimängu.

Kui neljandast tiirust lahkus ta grupis, kus olid kohad kolmandast kuuendani, siis kinni õnnestus püüda ka enam kui 15 sekundit varem viimasele ringi pääsenud Sloveenia laskesuusataja.

Juunioride maailmameistriks krooniti norralane Kasper Kalkenberg (2; 31.15,4), kellele Kulbin (3) kaotas 18,9 sekundiga. Kolmandana ületas finišijoone rootslane Philip Lindkvist-Flötten (4; +23,6). Sloveen Ruj Groselj Simicil tuli leppida neljanda kohaga (1; +31,5).

Tegemist oli Kulbini teise medaliga Arberist, sest tavadistantsil tuli pronks. Teine ühisstardis sõidus osalenud eestlane Yaroslav Neverov sai 34. koha (8; +2.57,7).