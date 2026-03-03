Jakob Kulbin jõudis juunioride MM-il sprindis esikümnesse

Kulbin jättis esimeses tiirus üles kaks märki, aga läbis teise tiiru puhaste paberitega ja sai üheksanda koha, kaotades võitjale 1.18,2. Suusarajal näitas Kulbin samuti üheksandat aega, kaotades kiireimale 1.07,2.

Yaroslav Neverov eksis kahe tiiru peale kokku viiel lasul, aga näitas seitsmendat suusaaega ja sai lõpuks 27. koha, kaotades võitjale 2.35,4. Maanus Udam käis kolmel trahviringil ja lõpetas 57. kohaga (+4.44,7). Esimeses tiirus kolmel lasul eksinud Rasmus Vainomäe jättis sõidu pooleli.

Maailmameistriks tuli 18-aastane poolakas Grzegorz Galica, kes käis küll kahel trahviringil, aga oli suusarajal kiireim ja võidutses ajaga 27.46,4. Hõbeda võitis lasketiirudes eksimatult tegutsenud rootslane Philip Lindkvist Flötten (+23,7) ja pronksi samuti kõik märgid tabanud norralane Kasper Kalkenberg (+32,0).

Noormeeste 7,5 km sprindis oli eestlastest parim Daniel Varikov, kes käis ühel trahviringil ja kaotas võitjale 1.25,3. Frederik Välbe tegi ühe möödalasu ja sai 19. koha (+1.43,4), Dominik Lopuhhin eksis samuti ühel lasul ja lõpetas 21. kohaga (+1.45,4). Kristen Baumann tegi kahe tiiru peale viis möödalasku ja sai 48. koha (+2.45,7).

MM-kulla võitis lasketiirudes eksimatult tegutsenud slovakk Dominik Sklenarik, juba kolmanda medali võitis sel MM-il 16-aastane Läti tõusev täht Rihards Lozbers, kes hoolimata kolmest möödalasust teenis hõbeda (+19,0). Pronksi võitis ühel trahviringil käinud sakslane Hannes Lipfert (+44,8).

Kolmapäeval sõidetakse neidude ja naisjuunioride sprindid, reedel on kavas 60 osalejaga ühisstardist sõidud ning nädalavahetusel teatesõidud.