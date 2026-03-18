Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

Jalgpall
Aafrika jalgpallimeistri Senegali poster ühel Dakari hotellil
Aafrika jalgpallimeistri Senegali poster ühel Dakari hotellil Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Senegali jalgpallurid on sotsiaalmeedias vilistanud Aafrika jalgpallikonföderatsiooni CAF-i otsuse üle kaks kuud pärast finaali toimumist määrata Aafrika Rahvuste karikaturniiri võitjaks Maroko.

Senegali mängijad lahkusid jaanuari keskel toimunud suurturniiri finaalis kohtuniku otsuste vastu protesteerides väljakult, naasid veerand tundi hiljem ning krooniti lõpuks meistriks. Teisipäeval teatas CAF-i apellatsioonikomisjon, et Senegal lahkus väljakult peakohtuniku loata, mistõttu määrati neile 0:3 loobumiskaotus ning Marokost sai Aafrika meister.

Senegali jalgpalliliit teatas, et kavatseb CAF-i "ebaõiglase, enneolematu ja vastuvõetamatu" otsuse kaevata rahvusvahelisse spordiarbitraaži. Senegali valitsus palus kolmapäeval algatada CAF-i juhtimise suhtes rahvusvaheline uurimine.

Kaks kuud tagasi meistriks kroonitud mängijad on CAF-i otsuse vastu võtnud sarkastiliste kommentaaridega. Poolkaitsja Pathe Ciss postitas sotsiaalmeediasse pildi endast võidukarikaga ning kirjutas juurde: "võite neile piripillidele veel kolm väravat juurde panna".

Keskkaitsja Moussa Niakhate postitas pildi Senegali mängijate võiduemotsioonidest ning lisas: "See ei ole AI, see on tõeline"; El Hadju Malick Diouf lisas: "trofeesid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga". "Tiitlid, trofeed, medalid: kõik see on kaduv. Loeb see, et iga fänn saab minna koju, teades, mida tol õhtul Rabatis tegime. Keegi ei saa meilt seda ära võtta," kirjutas keskväljamees Idrissa Gueye.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo