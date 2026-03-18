Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

Senegali mängijad lahkusid jaanuari keskel toimunud suurturniiri finaalis kohtuniku otsuste vastu protesteerides väljakult, naasid veerand tundi hiljem ning krooniti lõpuks meistriks. Teisipäeval teatas CAF-i apellatsioonikomisjon, et Senegal lahkus väljakult peakohtuniku loata, mistõttu määrati neile 0:3 loobumiskaotus ning Marokost sai Aafrika meister.

Senegali jalgpalliliit teatas, et kavatseb CAF-i "ebaõiglase, enneolematu ja vastuvõetamatu" otsuse kaevata rahvusvahelisse spordiarbitraaži. Senegali valitsus palus kolmapäeval algatada CAF-i juhtimise suhtes rahvusvaheline uurimine.

Kaks kuud tagasi meistriks kroonitud mängijad on CAF-i otsuse vastu võtnud sarkastiliste kommentaaridega. Poolkaitsja Pathe Ciss postitas sotsiaalmeediasse pildi endast võidukarikaga ning kirjutas juurde: "võite neile piripillidele veel kolm väravat juurde panna".

Keskkaitsja Moussa Niakhate postitas pildi Senegali mängijate võiduemotsioonidest ning lisas: "See ei ole AI, see on tõeline"; El Hadju Malick Diouf lisas: "trofeesid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga". "Tiitlid, trofeed, medalid: kõik see on kaduv. Loeb see, et iga fänn saab minna koju, teades, mida tol õhtul Rabatis tegime. Keegi ei saa meilt seda ära võtta," kirjutas keskväljamees Idrissa Gueye.