Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

Pärnu Vaprust juhendav jalgpallitreener Igor Prins leiab, et võistkonda tuleb kaitsta väljaspoolt tuleva eest, aga samuti peab vaatama, et võistkonnast endast ei läheks negatiivne jutt rändama.

Möödunud nädalal pälvis tähelepanu Tartu Bigbanki võrkpallimeeskonna otsus loobuda peatreener Alar Rikbergi teenetest pärast seda, kui ta oli kritiseerinud meeskonna esitust ja nimeliselt mängijaid süüdistanud.

"Sa pead ise seda reguleerima ja väga palju asju lahendama satsi sees. Seda on ammu öeldud," lausus Prins intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev". "Mingi aeg tagasi tuli üks treener ka koolitusele ja ütles, et sa pead oma meeskonda välismõjude eest kaitsma ja vastupidi ka."

"Sa ei tohi väga palju negatiivset infot välja lasta. See on võistkonna elu. Mina olen seda meelt ja olen ise ka püüdnud seda vältida, et hakkan avalikult mehi sarjama."

"Kas peab meedia kõike teadma, mis sul võistkonna sees toimub? Ma ei leia seda. Sa hoiad mingeid pereasju ju sees," võrdles ta. "Paraku oleme oma isikutega avalikkuse ees. Vigade parandust teed ju ikkagi ringi sees."

"Vutis on 20+ erinevat tüüpi seal ja eks neid turtsatusi tuleb. Kui iga turtsatuse peale hakkad reageerima, siis paraku ei jätku sind kauaks. Me ei pea neid asju lahtiste kaartidega klaarima."

Kui raske on olla sellises rollis? "Ega sa ei pea ju isiklikuks muutuma. Eks neid ebaõnnestumisi tuleb. Kui on ikkagi halb mäng ja sa ei ole rahul, siis sa ei saa öelda, et oh väga hästi. Erinevaid kaotusi on. On olukordi, kus vastane mängib sust üle, aga poisid pingutavad ja teevad."

"Ma arvan, et eks minagi olen mingeid olukordi välja keerutanud. Ta ei ole sinu jaoks hea olukord, kus pead end natuke väänama. Alati on ju hea konkreetne öelda jah või ei. Aga teatud olukorras pead meeskonda kaitsma."

"Mõnes võistkonnas võib-olla on nii, et oled kriitiline ja see toob mängijad sinuga ühele lainele. Mõnes võistkonnas tekib sul mingisugune punt mängijaid, kes astuvad treeneri vastu välja sinu väljaütlemiste pärast ja keemistemperatuur läheb üle. Oluline on leida tasakaal."

"Iga treener oma seda rada käib ja tunnetab, kui palju tal on vaja peale keerata, kui palju mingisugust jutust võib-olla ka avalikkuse ette tuua," rääkis endine Tallinna FCI Levadia ja Nõmme Kalju juhendaja. "Et natuke meeskonda turgutada. Need on erinevad käitumismustrid. Iga treener näeb ja suudab seda ise korrigeerida."