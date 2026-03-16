X!

Man United sai tähtsad kolm silma, Liverpool jäi võidupunktidest ilma

Manchester United alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 30. voorus kodus otsese rivaali Aston Villa 3:1 ja astus sammu vähemalt kolmanda koha suunas.

Pärast väravateta avapoolaega viis Casemiro kodumeeskonna 53. minutil juhtima, aga 64. minutil õnnestus Ross Barkleyil viigistada. Manchester United kindlustas kolm punkti tänu Matheus Cunha (71. minutil) ja Benjamin Šeško (81.) tabamustele.

Samuti Meistrite liiga kohtade eest heitlev Liverpool piirdus kodus Tottenham Hotspuri vastu 1:1 viigiga. Dominik Szoboszlai 18. minuti tabamus tähendas neile eduseisu, aga Richarlisonil õnnestus kohtumise 90. minutil viigistada.

Tulemused: Nottingham - Fulham 0:0, Man United - Aston Villa 3:1, Crystal Palace - Leeds 0:0, Liverpool - Tottenham 1:1.

31 mängu mänginud Arsenal on hetkel 71 punktiga liiga liider. Teine on 30 mängu mänginud Manchester City 61 punktiga. Järgnevad Manchester United 54, Aston Villa 51, Liverpool 49 ja Chelsea 48 punktiga.

Toimetaja: Siim Boikov

