Vigastuskriisis Bayern loodab Meistrite liigas 16-aastase puurivahi peale

Müncheni Bayerni jalgpalliklubi väravavahtide ruumis on niivõrd palju vigastusi, et 34-kordne Saksamaa meister seisab Meistrite liiga kaheksandikfinaali eel silmitsi olukorraga, kus väravat peab kaitsma 16-aastane Leonard Prescott.

Bayerni esiväravavaht Manuel Neuer ning Jonas Urbig pidid nädalavahetusel kohtumise Leverkuseni Bayeriga vahele jätma ning vigastuskriis süvenes veelgi, kui Sven Ulreich 1:1 viigiga lõppenud kohtumises jalga vigastas.

Kui keegi neist kolmest ootamatult kiiresti ei taastu, on järgmine loogiline valik seni Bayerni U-19 meeskonda esindanud 16-aastane Leonard Prescott. USA-s sündinud sakslane oli eelmisel nädalal kaheksandikfinaali avakohtumises Atalanta vastu Neueri taga pingil ning vaatas pingilt ka laupäevast kohtumist Leverkuseniga.

Prescotti õnneks oleks tal kolmapäeval Meistrite liiga debüüdis eelis, sest Bayern jooksis avakohtumises Atalantast üle tulemusega 6:1. Lisaks oleks noorel sakslasel kodupubliku toetus.

Meistrite liiga kaheksandikfinaalide korduskohtumised peetakse teisipäeval ja kolmapäeval, veerandfinaalidega tehakse algust 7. ja 8. aprillil. Finaal toimub 30. mail Budapestis Puskas Arenal.