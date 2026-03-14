Käit naasis Šveitsis platsile värava ja võiduga

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käit naasis Šveitsi kõrgliigas Thuni eest väljakule, lõi värava ning tagas oma tiimile järjekordse võidu, millega tiitlile lähemale minna.

Eelmises voorus tagareiega kimpus olnud ja mängu vahele jätnud Käit oli kodumatšis Zürichi Grasshopperi vastu põhirivistuses. Eestlasel kulus kõigest 33 minutit, et jalg lumesajus valgeks saada, kui ta nurgalöögist tulnud palli posti kõrvale vasakusse nurka veeretas, vahendab Soccernet.

Käidi hooaja teine tabamus oli viigiväravaks, sest 17. minutil läks Maksim Paskotši endine leivaisa juhtima. 37. minutil haaras Thun juhtohjad ning teisel kolmveerandtunnil suurendati edumaa neljaväravaliseks. Eduka tööpäeva teinud Käit vahetati 77. minutil puhkama.

23. võidu saavutanud uustulnuk Thun liigub klubi ajaloo esimese tiitli suunas, kui 30 vooruga on neil kirjas 71 punkti. Edumaa ühe kohtumise vähem pidanud St. Galleni ees on suisa 17 silma.

