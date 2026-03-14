Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha

Laskesuusatamine
Laskesuusatamise MK-etapil Otepääl võitis naiste 10 km jälitussõidu itaallanna Lisa Vittozzi (2; 33.33,7). Kümnendalt kohalt alustanud Susan Külm sai 18. koha.

Esimesena rajale pääsenud prantslanna Julia Simon ja tema lähim jälitaja Vittozzi sõitsid koos kuni kolmanda lasketiiruni, kus itaallanna tuli puhtalt läbi, aga Simon jättis kaks märki üles. Viimases tiirus tegi Vittozzi ühe möödalasu, kuid tema edumaa oli nii kindel, et see võiduvõimalusi ei vääranud. Kodustel Milano Cortina mängudel sel alal olümpiavõitjaks tulnud Vittozzi teenis tänavusel MK-hooajal oma teise individuaalse etapivõidu.

Simon eksis viimases lasketiirus kolmel lasul ja pudenes kõrgest mängust. Teise ja kolmanda koha nimel hakkasid heitlema Simoni koondisekaaslane Lou Jeanmonnot (1) ja Suvi Minkkinen (1). Soomlanna näitas rajal veidi kiiremat minekut ning jäi finišisirgel peale 0,7 sekundiga.

Neljanda ja viienda koha hõivasid prantslannad Justine Braisaz-Bouchet (3; +52,7) ja Oceane Michelon (3; +1.03,2), kuuendana lõpetas rootslanna Linn Gestblom (2; +1.04,5). Simon oli rootslannade Anna-Karin Heijdenbergi (2; +1.13,6) ja Hanna Öbergi (3; +1.23,4) järel üheksas (6; +1.32,5).

Susan Külm tõusis veatu laskmisega avatiiru järel seitsmendaks, aga sooritas nii teises kui ka kolmandas tiirus kaks möödalasku ning langes 27. positsioonile. Viimases tiirus tegutses Külm taas veatult ja saavutas lõpuks 18. koha (+2.43,9).

Pühapäeval toimuvad Otepääl teatesõidud. Otseülekanne paarissegateatesõidust algab ERR-i kanalites kell 13.00 ning segateatesõidule saab kaasa elada kella 15.15-st.

Enne võistlust:

29-aastane Külm läbis reedeses naiste sprindis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ja kaotas võitnud prantslannale Julia Simonile ühe minuti ja üheksa sekundiga. Enne seda nädalat oli Külma senine karjääri parim koht eelmise hooaja Ruhpoldingi tavadistantsi 12. positsioon.

Külm on ühtlasi ainus jälitussõitu pääsenud Eesti naine: Regina Ermits oli sprindis 74., Kretel Kaljumäe 89. ja Johanna Talihärm 101.

Simonist vaid kolm sekundit hiljem läheb laupäeval rajale Lisa Vittozzi, pärast seda on vahed juba suuremad. Lou Jeanmonnot stardib koondisekaaslasest 23 sekundit hiljem, omakorda kaks sekundit hiljem pääseb rajale Janina Hettich-Walz ning Oceane Michelon alustab viiendana juba 39 sekundit pärast Simoni.

Vahetult enne ja pärast Külma saavad stardi naabrid, kui 20-aastane lätlanna Estere Volfa alustab võistlust üks sekund enne ja Milano Cortina OM-il jälitussõidu pronksi võitnud Suvi Minkkinen üks sekund pärast eestlannat.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

17:46

17:24

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

15:31

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

13.03

Tomingase treener Tobreluts: võtame sihikule uue hooaja

13.03

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

13.03

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse

12.03

Otepääl saab kohtuda Eesti laskesuusatamise suurkujudega

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

11.03

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

sport.err.ee uudised

17:46

Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha Uuendatud

17:24

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

17:06

VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond jätkab EM-valiksarja Sloveenias Uuendatud

16:58

Nõmme United lõi Pärnule koguni seitse väravat, Kuressaare avas võiduarve Uuendatud

16:42

Alev mahtus MK-etapil 20 parema sekka, esikaheksas ainult norrakad

16:12

Uspenski maadleb U-23 EM-il finaalikoha nimel

15:46

VAATA OTSE | Kanada üritab ratastoolikurlingus lõpetada Hiina ülevõimu Uuendatud

15:31

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

14:20

Ken Ink võitis Inglismaal ITF J100 turniiri

13:42

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

13:30

Euroliiga liidri 19 mängu pikkuseks veninud võiduseeria katkes Belgradis

12:47

Nii Solberg, Ogier kui Evans katkestasid, Virves jätkab Rally2 esikohal Uuendatud

10:39

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

10:01

Võimsas hoos Rõbakina kohtub Indian Wellsi finaalis taas Sabalenkaga

09:22

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo