Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha

Esimesena rajale pääsenud prantslanna Julia Simon ja tema lähim jälitaja Vittozzi sõitsid koos kuni kolmanda lasketiiruni, kus itaallanna tuli puhtalt läbi, aga Simon jättis kaks märki üles. Viimases tiirus tegi Vittozzi ühe möödalasu, kuid tema edumaa oli nii kindel, et see võiduvõimalusi ei vääranud. Kodustel Milano Cortina mängudel sel alal olümpiavõitjaks tulnud Vittozzi teenis tänavusel MK-hooajal oma teise individuaalse etapivõidu.

Simon eksis viimases lasketiirus kolmel lasul ja pudenes kõrgest mängust. Teise ja kolmanda koha nimel hakkasid heitlema Simoni koondisekaaslane Lou Jeanmonnot (1) ja Suvi Minkkinen (1). Soomlanna näitas rajal veidi kiiremat minekut ning jäi finišisirgel peale 0,7 sekundiga.

Neljanda ja viienda koha hõivasid prantslannad Justine Braisaz-Bouchet (3; +52,7) ja Oceane Michelon (3; +1.03,2), kuuendana lõpetas rootslanna Linn Gestblom (2; +1.04,5). Simon oli rootslannade Anna-Karin Heijdenbergi (2; +1.13,6) ja Hanna Öbergi (3; +1.23,4) järel üheksas (6; +1.32,5).

Susan Külm tõusis veatu laskmisega avatiiru järel seitsmendaks, aga sooritas nii teises kui ka kolmandas tiirus kaks möödalasku ning langes 27. positsioonile. Viimases tiirus tegutses Külm taas veatult ja saavutas lõpuks 18. koha (+2.43,9).

Pühapäeval toimuvad Otepääl teatesõidud. Otseülekanne paarissegateatesõidust algab ERR-i kanalites kell 13.00 ning segateatesõidule saab kaasa elada kella 15.15-st.

Enne võistlust:

29-aastane Külm läbis reedeses naiste sprindis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ja kaotas võitnud prantslannale Julia Simonile ühe minuti ja üheksa sekundiga. Enne seda nädalat oli Külma senine karjääri parim koht eelmise hooaja Ruhpoldingi tavadistantsi 12. positsioon.

Külm on ühtlasi ainus jälitussõitu pääsenud Eesti naine: Regina Ermits oli sprindis 74., Kretel Kaljumäe 89. ja Johanna Talihärm 101.

Simonist vaid kolm sekundit hiljem läheb laupäeval rajale Lisa Vittozzi, pärast seda on vahed juba suuremad. Lou Jeanmonnot stardib koondisekaaslasest 23 sekundit hiljem, omakorda kaks sekundit hiljem pääseb rajale Janina Hettich-Walz ning Oceane Michelon alustab viiendana juba 39 sekundit pärast Simoni.

Vahetult enne ja pärast Külma saavad stardi naabrid, kui 20-aastane lätlanna Estere Volfa alustab võistlust üks sekund enne ja Milano Cortina OM-il jälitussõidu pronksi võitnud Suvi Minkkinen üks sekund pärast eestlannat.