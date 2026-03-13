X!

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

Foto: ERR
Eesti laskesuusataja Susan Külm teenis kodusel Otepää MK-etapil naiste sprindis kümnenda koha, mis tähistab ühtlasi tema karjääri parimat tulemust.

Külm läbis mõlemad tiirud nulliga ja kaotas võitnud prantslannale Julia Simonile (0; 21.29,5) ühe minuti ja üheksa sekundiga. Tema senise karjääri parim koht oli olnud eelmise hooaja Ruhpoldingi tavadistantsi 12. koht. Käimasoleval hooajal oli Külm detsembris Hochfilzeni sprindis 13.

"Ma ei ole veel jõudnud liiga täpselt numbreid analüüsida, aga kindlasti oli varu laskekiiruses, minutijagu kaotust sõidurajal," loetles Külm pärast sõitu ERR-ile.

"See oli enam-vähem selline sõidukaotus, millega ma plaanisin sel talvel keskmiselt liikuda. Igal pool on natuke varu ja ma arvan, et biatlon on selline spordiala, et lase pihta, suusata kiiresti ja siis poodiumil näeme!"

Mida inimesed rajalt ja pärast finišit hüüdsid? "Enamasti karjuti minu nime! Aga kõik õnnitlesid ja tänasid ilusa päeva eest. Kõik on nii rõõmsad, et... lihtsalt nii äge! Pidin kõigiga pilti tegema!"

Kas tunne esikümnest oli selline nagu ette kujutasid? "See on natuke rohkem! Sest tegin seda kodus. Aasta ja üks päeva tagasi võitsin siin IBU karika, sain oma esimese medali. Täna olen maailmakarikal kümnes... Otepää on minu koht!"

Laupäeval, 14. märtsil stardib Külm jälitussõidus. ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 16.30.

Toimetaja: Siim Boikov

Susan Külm on Otepääl populaarne: pidin kõigiga pilti tegema!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo