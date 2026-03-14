Külm: ei olnud küll pjedestaalisõit, aga olen rahul

"Lõpusirgele tulemine oli nautimine. Ei olnud küll pjedestaalisõit, aga olen rahul selle tulemusega," rääkis Külm ERR-ile.

Külm tõusis veatu laskmisega avatiiru järel seitsmendaks, aga sooritas nii teises kui ka kolmandas tiirus kaks möödalasku ning langes 27. positsioonile. Viimases tiirus tegutses Külm taas veatult.

"Püstitiiru kaks trahvi jäävad kripeldama. Lamadestiirus oli minu arvates samasugune tuul, aga Indrek [Tobreluts] ütles, et oleks ära tulnud. Nii oli. Püstitiirus oli rohkem selle õigel ajal päästmise moment," selgitas ta.

Rajatingimused olid Külma arvates karmid. "Rada oli jube pehme. Päris mitu korda oli paar sellist tõuket, mis läksid raisku, sest kepp vajus poolenisti sisse. Pehme, märg, aeglane kannatamine."

Pühapäeval toimuvad Otepääl teatesõidud. Otseülekanne paarissegateatesõidust algab ERR-i kanalites kell 13.00 ning segateatesõidule saab kaasa elada kella 15.15-st.