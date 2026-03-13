Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka

Laskesuusatamise MK-etapp Otepääl. Naiste sprint Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Eesti laskesuusataja Susan Külm teenis kodusel Otepää MK-etapil naiste sprindis kümnenda koha, mis tähistab ühtlasi tema karjääri parimat tulemust.

Külm läbis mõlemad tiirud nulliga ja kaotas võitnud prantslannale Julia Simonile (0; 21.29,5) ühe minuti ja üheksa sekundiga. Tema senise karjääri parim koht oli olnud eelmise hooaja Ruhpoldingi tavadistantsi 12. koht. Käimasoleval hooajal oli Külm detsembris Hochfilzeni sprindis 13.

Esikoha teeninud Simonile kaotas vaid 2,9 sekundiga samuti mõlemad tiirud puhtalt läbinud itaallanna Lisa Vittozzi. Kolmanda koha teenis prantslanna Lou Jeanmonnot (0; +22,9), kes edestas napilt sakslannat Janina Hettich-Walzi (+24,6).

Nende ja Külma vahele mahtusid ka Oceane Michelon (Prantsusmaa; 1; +39,0), Karoline Offigstad Knotten (Norra; 1; +46,4), Tereza Vobornikova (Tšehhi; 0; +54,5), Elvira Öberg (Rootsi; 2; +54,7) ja Estere Volfa (Läti; 0; +1.07,5).

Ülejäänud Eesti naised kõrgetele kohtadele ei jõudnud: Regina Ermits oli 74. (4; +3.15,4), Kretel Kaljumäe 89. (1; +3.59,9) ja Johanna Talihärm 101. (5; +5.08,4).

Enne võistlust

Tehvandi staadionil asub reedel võistlustulle 104 sportlast, nende hulgas ka stardinumbrit 11 kandev Susan Külm, üksteise järel startivad Johanna Talihärm (37) ja Regina Ermits (38) ning esimest korda maailma karika sarjas võistlev Kretel Kaljumäe (92).

Eesti laskesuusakoondise treener Karel Viigipuu ütles neljapäeval ERR-ile, et Tuuli Tomingas haigestus, mistõttu saab võimaluse just 20-aastane Kaljumäe.

Stardis on kõik kolm Milano Cortina olümpiamedalisti: olümpiavõitja Maren Kirkeeide kannab numbrit 60, Oceane Michelon numbrit 52 ja Lou Jeanmonnot numbrit 62. Jeanmonnot on ühtlasi tänavuse MK-hooaja üldliider ja juhib ka sprintide arvestuses, olles kogunud 311 punkti.

Pärast Otepää etappi jääb sõita veel vaid üks sprint, mis tähendab, et Jeanmonnot võib reedel kindlustada väikese kristallgloobuse. Soomlanna Suvi Minkkinen (255 p) jääb temast pea 60 punkti kaugusele.

Naiste ja meeste jälitussõidud peetakse laupäeval.

Toimetaja: ERR Sport

