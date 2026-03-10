Manchester City ja Liverpool loositi karikasarjas vastamisi

Mullune finalist Manchester City lülitas 16 parema seas 3:1 võiduga konkurentsist välja Newcastle Unitedi, Liverpool sai täpselt sama lõpptulemusega jagu Wolverhampton Wanderesist.

Inglismaa jalgpalli suurjõud läksid viimati karikavõistlustel omavahel vastamisi 2022. aastal, kui Liverpool võitis poolfinaalis 3:2. Hiljem alistas Liverpool finaalis Chelsea ning sai karikat kergitada kaheksandat korda. Tänavuses vastasseisus on kerge eelis Manchester Cityl, sest kohtumine toimub nende koduväljakul.

Kõrgliiga tabelit trooniv Arsenal kohtub võõrsil esiliigaklubi Southamptoniga. Arsenali linnarivaalid Chelsea ja West Ham madistavad koduväljakul vastavalt kolmandasse liigasse kuuluva Port Vale'i ja Leeds Unitediga.

Veerandfinaalid toimuvad 3.-6. aprillini.