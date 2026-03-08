X!

Metsa ja Heina koduklubid said punktilisa, aga eestlased ei mänginud

Jalgpall
Bremeni Werder
Bremeni Werder Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/nordphoto GmbH
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise väravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder teenis pühapäeval Saksamaa kõrgliigas kindla võidu ja Karol Metsa leivaisa St. Pauli sai viigipunkti, aga kumbki eestlane väljakul ei käinud.

Eelmises mängus viga saanud Mets kodupubliku ees vormi selga ei tõmmanud ning jälgis tribüünilt, kuidas St. Pauli mängis Frankfurdi Eintrachtiga väravateta viigi. Viigipunkt on St. Paulile aga väärtuslik, sest meeskond on 16. tabelireal ja tahab pääseda üleminekumängudest. Metsa leivaisa on teeninud sel hooajal 24 punkti, sama palju on ka 14. ja 15. kohal asetsevatel Kölnil ja Mainzil.

Lisaks on kahel meeskonnal 25 punkti ja üks neist on Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder, kes sai pühapäeval suure võidu. Võõrsil jäädi Berliini Unioni vastu juba 18. minutil kaotusseisu, kuid minut hiljem jäi võõrustaja Andras Schaferi punase kaardi tõttu kümnekesi.

Olivier Deman viigistas 31. minutil ning Werder läks viis minutit hiljem Jens Stage tabamusest juhtima. Marco Grull lõi 67. minutil veel ühe ja hüüumärgi pani neljandal üleminutil Patrice Covic kes vormistas 4:1 võidu. Werder kerkis sellega eelviimaselt realt 13. kohale, eestlane jälgis mängu pingilt.

Bundesligas on jäänud pidada veel kaheksa mänguvooru, hooaeg lõppeb 16. mail.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Metsa ja Heina koduklubid said punktilisa, aga eestlased ei mänginud

