Trump plaanib vabavõitluse Valgesse Majja tuua

USA president Donald Trump teatas, et plaanib järgmisel aastal korraldada Valges Majas maailma suurima vabavõitlussarja UFC võistluse, et tähistada 250 aasta möödumist USA iseseisvumisest.

Trump, kes on lähedane sõber UFC juhi Dana White'iga, tuli enda plaaniga välja Iowas rahva ees kõneldes. "Kas keegi vaatab UFC-d? Meil tuleb UFC matš. Ma arvan, et meil tuleb UFC matš Valge Maja territooriumil," rääkis Trump. "Meil on seal palju ruumi. Ehitame ühe väikese… ei, meie ei ehita, Dana teeb seda. Dana on imeline. Toome sinna UFC tiitlimatši, 20 000 kuni 25 000 pealtvaatajat. Ja see on osa 250 pidustustest."

Trump on ise käinud mitmel UFC üritusel, viimati aprillis peetud UFC 314-l, kus ta istus koos White'iga.

"Igas meie pargis ja ajaloolises paigas tuleb eriline üritus, et tähistada 250 aasta möödumist iseseisvumisest," teatas Trump.