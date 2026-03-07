Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes

Norra haaras ohjadest juba avavahetusel, aga neljal lasul eksinud Johan-Olav Botn langes viiendaks. Sturla Holm Lägreid tõi seejärel norralased taas teiseks ning sõidule pani võiduka punkti Vetle Sjaastad Christiansen, kes tõi Norra üle finišijoone ajaga tund, 13 minutit ja 30,7 sekundit. Kokku tegid norralased seitse möödalasku.

Teisena ületas finišijoone olümpiavõitja Prantsusmaa, kes jättis püsti kuus märki ja kaotas lõpuks võitjale 19,1 sekundiga. Pjedestaalile mahtus veel Rootsi esindus, kes kaotas 48,1 sekundiga (1+10). Seljataha jäi naaber Soome (0+6; +53,2).

Eesti nelik oli pärast Zahkna avavahetust 18. kohal ja Siimeril õnnestus koha võrra kõrgemale kerkida, aga Kehva tegi ära suure töö ning andis ankrumees Udamile vahetuse üle üheksandana. Udam eksis ühel lasul ja langes koha võrra, tuues Eesti meeskonna üle finišijoone kümnendana (0+9; +2.27,2).

Hooaja üldarvestuses teenis teatesõidu arvestuses enim punkte Norra, kes jõudis nelja võiduga 435 punktini. Teise koha said 390 punkti kogunud prantslased ning Rootsi sai 315 punktiga kolmanda koha. Tänavu teatesõitudes häid tulemusi teinud Eesti mehed kogusid 185 punkti, millega jäid MK-sarjas kaheksandaks.

Pühapäeval lähevad viimast korda rajale ka naiskonnad, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20.

Enne võistlust:

Hooaja viimases meeste teatesõidus läheb rajale 22 võistkonda, teiste seas number kaheksa all ka Eesti koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Mehis Udam.

Tänavust hooaega alustas Eesti meeskond 11. kohaga Östersundis, järgnesid kaheksandad kohad Hochfilzenis ja Oberhofis ning hooaja tipuna viies koht Ruhpoldingis. Milano Cortina olümpiamängudel tuli piirduda 13. kohaga.

Meeste teatesõidus on sel hooajal jaganud maid suurvõimud Norra ja Prantsusmaa. Norra võitis Prantsusmaa ees kolm esimest MK-etappi, aga Ruhpoldingis jäid peale prantslased, kes võitsid ka Milano Cortina olümpiakulla.

Ülejäänud koondistele on jäänud parimaks saagiks kolmas koht ja sealgi domineerib Rootsi, kes tegi seda kolmel esimesel MK-etapil ja olümpial. Vaid Ruhpoldingis suutis Saksamaa esindus kodupubliku toel pjedestaalile pressida.