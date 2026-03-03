Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

Kui siiani püsis õhus võimalus, et Oliver Venno tuleb sel sügisel EM-finaalturniiril Eesti võrkpallikoondisele veel appi, siis nüüd kinnitas 35-aastane endiselt valusa käega pommitaja: tema mängud sinimustvalges on peetud.

"Olen otsustanud: ma ei osale enam neis mängudes. Andsin ka koondise peatreenerile Alar Rikbergile sellest hiljuti teada," avaldas tänavusest Kuveidi klubis Al-Kuwait mängiv Oliver Venno Õhtulehele.

"Detsembris sündis meie perre teine laps. Olen juba piisavalt vana, nooremaks ka enam kuidagi ei jää. Tahan suved perega veeta. Elus tuleb valikuid teha ja selline on minu valik," kõlas paljunäinud diagonaalründaja põhjendus.

"Äl'iga (koondise peatreeneri Rikbergi hüüdmini – toim) rääkides sai selgeks, et suur osa koondise suvisest laagrist toimub Tallinnas. See tähendab, et mul ei ole kuidagi võimalik sel ajal kodus olla. Leidsin, et taolisel kujul pole asjal mõtet," lisas Tartus sündinud Venno, kus ta Eesti-kodu asub siiani.

