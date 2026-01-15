X!

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

Parasport
Monika Haukanõmm ja Rivo Saarna
Monika Haukanõmm ja Rivo Saarna Autor/allikas: Eesti Paralümpiakomitee
Parasport

Milano Cortina taliparalümpiamängude otseülekanded jõuavad esmakordselt ETV2 ekraanile ja ERR-i spordiportaali. Eesti spordisõbrad saavad ERR-i vahendusel kaasa elada kokku 18 otseülekandele.

Peamise tähelepanu pälvib Eesti ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach - Ain Villau, kelle kõik seitse põhiturniiri mängu jõuavad teleekraanile nagu ka poolfinaalid ja finaal.

Lisaks on kavas otseülekanded ava- ja lõputseremooniast ning viiest taliparalümpiamängude ülejäänud võistlusalast: mäesuusatamisest, lumelauasõidust, suusakrossist, laskesuusatamisest ja parahokist. Ülekandeid toetab kultuuriministeerium.

Milano Cortina taliparalümpiamängude avamine toimub 6. märtsil, ratastoolikurlingu võistlus algab kaks päeva varem. Lõputseremoonia on kavas 15. märtsil. Ülekandeid kommenteerivad ERR-i sporditoimetajad ja külaliskommentaatorid koos erinevate paraspordialade asjatundjatega.

"Milano Cortina taliparalümpiamängude otseülekannete jõudmine ERR-i kaudu kõikide Eestimaa inimesteni avab uue ajastu Eesti paraspordi ajaloos. Oleme seda hetke väga kaua oodanud!" sõnas Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm.

"Kaks aastat tagasi saime Eesti parasportlaste etteastetele Pariisis kaasa elada Delfi kanalil internetiülekannete vahendusel ja nägime, kuivõrd see suurendas paraspordi üldist kõlapinda ja pakkus positiivset tähelepanu."

"Nüüd on aeg järgmiseks sammuks," jätkas ta. "Olen väga tänulik Eesti Rahvusringhäälingule eelseisva koostöö eest. Loodan väga, et paralümpiamängud talletuvad sooja ning meeldejääva elamusena meie inimeste hinge ja südamesse."

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul on paralümpiamängude otseülekannete jõudmine ERR_i kanalisse oluline samm paraspordile laiema ühiskondliku kõlapinna loomisel.

"Usume, et Milano Cortina olümpiamängude järel pakuvad paralümpiamängud täiendavaid emotsioone ja elamusi paljude eestlaste südames. Aitäh Eesti Paralümpiakomiteele koostöö ja võimaluse eest pakkuda ERR-i kanalites paraspordile seni suurimat kajastust Eestis."

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

Täna otse
15.15
ETV
Laskesuusatamise MK-etapp Ruhpoldingis. Meeste 4x7,5 km teatesõit
16.45
sport.err.ee
Iluuisutamise EM Sheffieldis. Meeste lühikava
16.45
ETV+
Iluuisutamise EM Sheffieldis. Meeste lühikava
22.30
sport.err.ee
Iluuisutamise EM Sheffieldis. Paarissõidu vabakava
22.30
ETV+
Iluuisutamise EM Sheffieldis. Paarissõidu vabakava

viimased uudised

21:18

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

20:39

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

20:19

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

20:06

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

19:39

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

18:44

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

18:15

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

16:55

Petrõkina koreograaf: ta suutis sel korral kava väga kergelt sõita

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

16:10

Arsenal võitis liigakarikasarja poolfinaali avamängu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

20:06

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

11:22

Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

14.01

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

14.01

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

14.01

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

14.01

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

08:40

Veesaar kordas punktirekordit, aga North Carolina kaotas

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo