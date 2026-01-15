Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

Peamise tähelepanu pälvib Eesti ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach - Ain Villau, kelle kõik seitse põhiturniiri mängu jõuavad teleekraanile nagu ka poolfinaalid ja finaal.

Lisaks on kavas otseülekanded ava- ja lõputseremooniast ning viiest taliparalümpiamängude ülejäänud võistlusalast: mäesuusatamisest, lumelauasõidust, suusakrossist, laskesuusatamisest ja parahokist. Ülekandeid toetab kultuuriministeerium.

Milano Cortina taliparalümpiamängude avamine toimub 6. märtsil, ratastoolikurlingu võistlus algab kaks päeva varem. Lõputseremoonia on kavas 15. märtsil. Ülekandeid kommenteerivad ERR-i sporditoimetajad ja külaliskommentaatorid koos erinevate paraspordialade asjatundjatega.

"Milano Cortina taliparalümpiamängude otseülekannete jõudmine ERR-i kaudu kõikide Eestimaa inimesteni avab uue ajastu Eesti paraspordi ajaloos. Oleme seda hetke väga kaua oodanud!" sõnas Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm.

"Kaks aastat tagasi saime Eesti parasportlaste etteastetele Pariisis kaasa elada Delfi kanalil internetiülekannete vahendusel ja nägime, kuivõrd see suurendas paraspordi üldist kõlapinda ja pakkus positiivset tähelepanu."

"Nüüd on aeg järgmiseks sammuks," jätkas ta. "Olen väga tänulik Eesti Rahvusringhäälingule eelseisva koostöö eest. Loodan väga, et paralümpiamängud talletuvad sooja ning meeldejääva elamusena meie inimeste hinge ja südamesse."

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul on paralümpiamängude otseülekannete jõudmine ERR_i kanalisse oluline samm paraspordile laiema ühiskondliku kõlapinna loomisel.

"Usume, et Milano Cortina olümpiamängude järel pakuvad paralümpiamängud täiendavaid emotsioone ja elamusi paljude eestlaste südames. Aitäh Eesti Paralümpiakomiteele koostöö ja võimaluse eest pakkuda ERR-i kanalites paraspordile seni suurimat kajastust Eestis."