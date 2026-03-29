Paralümpiakomitee otsib uusi sportlasi: meil on vaja järeltulevat põlvkonda

Foto: Ausma Cirulniece
Paralümpiamängud lõppesid Eestil kurlingupaari seitsmenda kohaga, tulevikus on soov aga konkurentsi suurendada nii sportlaste kui alade lõikes.

Sel nädalal tänas paralümpiakomitee Milano-Cortina paralümpial osalenud ratastoolikurlingu segapaari Ain Villaud ja Kätlin Riidebachi, nende treenereid ja muid osalisi. Kurlingupaar ise tunnistas, et päris rahule saavutatuga ei jäädud, kuid seda kasutatakse hüppelauana tulevikku.

"Kui kõrvalseisjad ütlevad, et väga super ja väga rahul, siis minus endas rahulolutunnet ei ole. Me oleme paremaks suutelised ja töötame edasi," ütles paralümpial seitsmenda koha saanud Ain Villau.

"Me ei saa jääda nendesse mängudesse kinni ja nagu meie treener armastab öelda, et igast kaotusest tuleb midagi õppida. Ma arvan, et meil on nüüd päris mitu mängu, kust mida õppida," lisas paariline Kätlin Riidebach. "Neli aastat on ees, saab neid parandusi ellu viia."

Eesti paralümpiakomitee president Monika Haukanõmme sõnul on uutele mängudele tee sillutamine ja võimaluste loomine just paralümpiakomitee ülesanne. "Kerge see ei ole, aga ma arvan, et see on tehtav. Meie eesmärk on nelja aasta pärast järgmised taliparalümpiamängud, aga selleks on meil vaja kasvatada järeltulevat põlvkonda," ütles Haukanõmm.

Näiteks ratastoolikurlingus on Villau ja Riidebach praegu ainsad mängijad Eestis üldse, kuid mängijaid otsitakse tikutulega juurde ning Villau ja Riidebach on valmis konkurente lausa ise välja koolitama.

"Sisemine konkurents on edasiviiv jõud. Hetkel me konkureerime Ainiga kahekesi, et kumb oleks parem, aga me mõlemad teame, et ilma meieta võistkond välja ei lähe. Kui tuleb uusi peale, mul on siiralt hea meel," ütles Riidebach.

Kui ratastoolikurlingus on esimene avatud uste päev juba selja taga, siis miks ei võiks me laiendada ka talialade kandepinda - laskesuusatamine naudib Eestis suurt populaarsust, kas ka näiteks parabiatlonil võiks potentsiaali olla?

"Kui on kasvõi üks noor, sportlane olemas, kes tahab proovida istesuuska - meil on need vahendid olemas. Pöörduge palun meie poole ja meie anname ja otsime neid võimalusi, kus saab treenida, mis selleks vaja teha on. Meil on need teadmised olemas, aga nüüd on vaja leida need inimesed, kes on valmis panustama ja ma arvan, et koostöös me saame seda teha," ütles Haukanõmm.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Paralümpiakomitee otsib uusi sportlasi: meil on vaja järeltulevat põlvkonda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo