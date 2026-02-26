X!

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

Parasport
Foto: Veljo Poom
Parasport

Eesti Paralümpiakomitee tutvustas neljapäeval kuut uut Team Estonia liiget ning saatis soojade sõnadega Cortinasse teele järgmisel nädalal paralümpial võistlemist alustava ratastoolikurlingu tiimi.

Ratastoolikurlingu tiim lendab Milano Cortina paralümpiamängudele juba pühapäeval – kuigi ametlik avatseremoonia on järgmisel reedel, alustavad kurlingu segapaarid mängimist juba kolmapäeva õhtul.

Ain Villau ja Kätlin Riidebach treener Aleksander Andre juhendamisel on olümpiaks korralikult treenida saanud, tavapärast treeningrežiimi paralümpiaks valmistumine seganud ei ole.

"Ei ole tavapärasest teistsugust. Tegeleme ikkagi oma tehnika lihvimisega, et vaadata viimased nõrgad kohad üle, aga suures pildis ma arvan, et me võime öelda, et oleme valmis," sõnas Riidebach. "Tegelikult ma olen öelnud, et meil on üks aasta ettevalmistusest puudu veel, aga jah, me oleme selleks võistluseks valmis," lisas Villau.

Sarnaselt olümpiamängudele peetakse ka paralümpia kurlinguturniir Cortinas asuvas kurlingusaalis. Eesti paari kõrval võistlevad Itaalia, Hiina, Suurbritannia, Jaapan, Läti, Lõuna-Korea ja USA. Hiljutine olümpia on ka meie kurlingupaari rohkem olümpialainele häälestanud.

"Eks see teadmine, et enda mängud järjest lähemale tulevad, see kindlasti tekitas seda ärevusfooni, aga ma katsun hoida rahulikku meelt. Mida rahulikum sa ise oled, seda paremini need mängud välja tulevad," ütles Riidebach.

Segapaaride turniiril osalevad kaheksa võistkonda, kes mängivad omavahel üheringilise turniiri, seejärel jätkavad neli parimat poolfinaalis. Eestlaste eesmärk on enda tase välja mängida.

"Eesmärk on teha oma parimad visked, et tehnika endal alt ei veaks. See ongi ainukene soovi iseendale," rääkis Riidebach. "Just see, et tuleks õiged visked ja näidata iseendale seda, et see treeningprotsess on kõik õige olnud," märkis Villau.

Koos koondisega esitleti ka Omniva uut paralümpiamängude-teemalist postmarki. Lisaks tutvustati ka Team Estonia Paralympicsi esindusprogrammi kaasatud sportlasi, kelle seas on kurlingupaari kõrval ka ujujad Robin Liksor ja Matz Topkin ning kergejõustiklased Egert Jõesaar ja Tanel Visnap.

Toimetaja: Henrik Laever

