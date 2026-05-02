Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

Bolognast pärit Zanardi debüteeris 1991. aastal vormel-1 sarja ja saavutas hiljem suurt CART (IndyCar) sarjas, kus krooniti 1997. ja 1998. aastal meistriks. 2001. aastal sattus ta aga sarja võistlusel Saksamaal avariisse, mistõttu kaotas mõlemad jalad.

Itaallane keeldus sportlaskarjääri lõpetamast ja hakkas tegelema pararattasõiduga. Ka sel alal oli ta väga edukas, võites 2012. aastal Londonis ja 2016. aasta Rio de Janeiros kokku neli kulda ja kaks hõbedat.

Paralümpiamedalite kõrval ka pararattasõidus maailmameistritiitleid võitnud Zanardist sai muu hulgas tähelepanupäärne puuetega sportlaste eestkõneleja.

2020. aastal sai ta elu aga uue ränga hoobi, kui jäi Toscanas pararatturite võistlusel osaledes veoauto alla. Tulemuseks olid rasked peavigastused mitmed ravil veedetud aastad.

Zanardi perekond teatas, et spordikuulsus lahkus meie seast reedel, 1. mail. "Alex lahkus rahulikult, ümbritsetuna armastavast pere- ja sõpruskonnast," teatati avalikkust. "Perekond soovib avaldada südamlikku tänu kõigile, kes oma toetust näitavad ja palub, et leinaperioodil austataks nende leina ja privaatsust."