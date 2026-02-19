Talihärm: uues rollis saan sportlaste eest veel paremini võidelda

"Väga põnevil olen, see tuli suure üllatusena!" kinnitas Talihärm ERR-iga rääkides. "Ma ei uskunud seda seni, kuni nad mu nime välja ütlesid. Saan nüüd aru, kui suur vastutus see on ja võtan seda väga tõsiselt."

"Minu kampaania tegemine oli sellest, et ma võistlesin, väga palju häiritud," naeris Talihärm. "Ma olen just selle pärast väga üllatunud, sest ma tunnen, et ma ei teinud liiga palju kampaaniat. Ju siis see töö, mida olen teinud Euroopa olümpiakomiteede sportlaskomisjonis ja ka mujal sportlaste eest kõneledes, on olnud tulemusrikas."

"Ma olen olnud sportlasesinduste süsteemis, mõistan seda paremini ja näen, et selles uues rollis saaksin veel paremini sportlaste eest võidelda," jätkas Talihärm. "Minu peamine motivatsioon sportlasi esindada tulebki sellest, et mul on sportlasteel olnud kogemused, mida ma ei sooviks mitte kellelegi. Minu eesmärk ongi, et need, kes tulevad järgmisena, ei peaks selliseid asju läbi elama."

Viimasel ajal on ROK selgelt liikunud selles suunas, et agressorriikide sportlased tagasi rahvusvahelisele areenile lubada. Teisipäeval kinnitas rahvusvaheline paralümpiakomitee IPC, et Milano Cortina taliparalümpiamängudel võistleb kuus Venemaa ja neli Valgevene sportlast ning nad kõik saavad osaleda oma riigi sümboolikaga.

"Mina isiklikult ei toeta venelaste tagasilubamist, kindlasti ma ei poolda seda; samal ajal pean aru saama, kuidas toetada Ukraina sportlasi ja kuidas neile kõige paremini tagada turvaline keskkond," sõnas Talihärm.