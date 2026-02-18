EPK mõistis hukka agressorriikide parasportlaste osalemise taliparalümpiamängudel

Teisipäeval kinnitas IPC, et Milano Cortina taliparalümpiamängudel võistleb kuus Venemaa ja neli Valgevene sportlast ning nad kõik saavad osaleda oma riigi sümboolikaga.

Eesti Paralümpiakomitee edastas ERR-ile pöördumise, milles mõistab täielikult hukka agressorriikide parasportlaste osalemise taliparalümpiamängudel olukorras, kus Ukraina vastu suunatud sõjategevus jätkub.

"Peame äärmiselt oluliseks, et rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide otsused oleksid läbipaistvad, järjepidevad ning kooskõlas ausa mängu, turvalisuse ja paralümpialiikumise põhiväärtustega. Otsus lubada agressorriikide esindajatel osaleda oma nime, rahvuslike sümbolite värvide all seab ohtu paralümpialiikumise maine, kahjustab usaldust rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide vastu ning me mõistame selle täielikult hukka. Oleme enda poolt teinud kõik võimaliku selleks, et Venemaa ega Valgevene parasportased Milano Cortina paralümpiamängudele võistlema ei pääseks ning oma seisukohad selgelt välja öelnud," ütles Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm.

Eesti parasportlastest osaleb Milano Cortina taliparalümpiamängudel ratastoolikurlingu segapaar Ain Villau - Kätlin Riidebach. Ratastoolikurlingu nagu ka paralaskesuusatamise ega parahoki võistlustel agressorriikide sportlasi võistlema ei lubata.

"Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse otsusega IPC ja FIS-i poolt. Eesti Paralümpiakomitee ei tolereeri agressorriikide sportlaste osalust paralümpiamängudel oma riigi sümboolikaga. Rahvusvaheliste organisatsioonide hiline teadaandmine ning nende otsuste läbipaistmatus on lubamatu ja solvav. Kahjuks on see praeguses situatsioonis karm reaalsus ning loodan, et Milano Cortina paralümpiamängude fookus jääb Eestis meie kurlingupaarile Kätlin Riidebachile ja Ain Villaule," ütles Eesti delegatsiooni juht Alfred Värnik.

ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna ütles, et seoses teisipäevase otsusega ei edasta ERR-i telekanalid Milano Cortina paralümpialt võistluste ülekandeid, kus osalevad Venemaa ning Valgevene sportlased.

"Eesti Rahvusringhääling mõistab üheselt hukka agressorriikide tegevuse normaliseerimise läbi spordi ja olümpialiikumise ning taunib otsust lubada Milano Cortina paralümpiamängudel Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine agressorriikide lipu all. Sellega seoses ei edasta ERR-i telekanalid Milano Cortina paralümpialt võistluste ülekandeid, kus osalevad Venemaa ning Valgevene sportlased," kommenteeris Saarna.

"Paralümpia ava- ning lõputseremoonia otseülekanded plaanime praeguse seisuga televaatajateni tuua, kuid informeerime neis ülekannetes vaatajaid rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide otsustest ja taustadest seoses Venemaa ning Valgevene sportlaste osalemisega. Paraleelselt on sama küsimus, koos võimalike reaktsioonidega tseremooniate otseülekannetes, arutelu all ka teistes Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) avalik-õiguslikes telekanalites ning nende otsuste tulemusena oleme valmis piiranguid paralümpiamängude ülekannetele ka laiendama," lisas Saarna.

Eelmise aasta 27. septembril Soulis toimunud Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) peaassambleel toimunud hääletuse tulemusel otsustati mitte pikendada Venemaa Paralümpiakomitee ega Valgevene Paralümpiakomitee liikmeõiguste osalist peatamist. Seeläbi taastusid Venemaa Paralümpiakomitee ja Valgevene Paralümpiakomitee liikmeõigused täielikult ning mõlema riigi esindused said õiguse osaleda oma lipu ja sümboolikaga 2026. aasta Milano Cortina taliparalümpiamängudel.

21. oktoobril otsustas Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) nõukogu mitte lubada Valgevene ega Venemaa sportlasi oma kvalifikatsioonivõistlustel osalema. IBU (paralaskesuusatamine) kongress otsustas 2022. aasta septembris, et Valgevene ja Venemaa laskesuusaliitude liikmeõigused on peatatud. Eelmise aasta jaanuaris teatas World Curling (ratastoolikurling), et Valgevene ja Venemaa on kõrvaldatud võistlustelt kuni 2024/2025 hooaja lõpuni, mistõttu ei saanud nimetatud riikide koondised Milano Cortina 2026 paralümpiamängudele kvalifitseeruda.

2. detsembril 2025 langetas Rahvusvaheline Spordiarbitraažkohus (CAS) otsuse lubada tingimustele vastavatel agressorriikide sportlastel osaleda paralümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel neutraalsete paraatleetidena ning 17. jaanuaril 2026 avaldas IPC, et Venemaa ja Valgevene sportlastel on võimalik lisakoha (wild card) alusel siiski Milano Cortina paralümpiamängudele pääseda kolmel FIS-i poolt kureeritaval spordialal - lumelauasõidus ning mäe- ja murdmaasuusatamises. Lisapääsme saanud parasportlaste nimekiri avalikustati 17. veebruaril, sinna kuuluvad kuus Venemaa ja neli Valgevene parasportlast.

Eesti Paralümpiakomitee on tihedas kontaktis Balti riikide paralümpiakomiteede esindajatega ning teeb koostööd rahvusvaheliste partneritega, et kaitsta paralümpiasportlaste õigusi, turvalisust ja võrdset kohtlemist. EPK avaldab jätkuvalt toetust Ukrainale ning seisab kindlalt selle eest, et sport ei muutuks agressiooni õigustamise vahendiks.