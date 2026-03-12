X!

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

Parasport
Linn Kazmaier ja Florian Baumann (vasakul).
Linn Kazmaier ja Florian Baumann (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Parasport

Rahvusvaheline paralümpiakomitee (IPC) alustas uurimist Saksamaa parasportlase Linn Kazmaieri ja tema saatja Florian Baumanni suhtes, kes keeldusid Milano Cortina paralümpial autasustamisel Venemaa hümni ajal mütse peast võtmast ning keeldusid ka ühispildist kullavõitja Anastasia Bagjani ja tema saatja Sergei Siniakiniga.

Bagjan võitis teisipäeval vaegnägijate klassikasprindis kulla ja Kazmaier hõbeda. Võistlusele järgnenud autasustamisel kõlas Venemaa hümn, aga Kazmaier ja Baumann otsustasid protesti märgiks mütsid pähe jätta ja pöörasid Venemaa lipu poole selja. Samuti vältisid sakslased venelastega koos ühispildile sattumist.

"Mina ei tunne neid inimesi. Võib-olla nad tõesti ei toeta Venemaa riigivõimu ja on toredad inimesed, kellega võiksime sõbrad olla. Aga kahjuks varjutab poliitika kõike. Seega otsustasime mütsid pähe jätta ja lipule selja pöörata, sest me ei toeta seda," selgitas Kazmaier ARD vahendusel. Baumann täpsustas, et nad ei protesteerinud venelaste vastu, vaid soovisid näidata solidaarsust Ukraina parasportlastega.

Neljapäeval kirjutas The Athletic, et IPC alustas sakslaste suhtes uurimist, sest nende käitumine läks vastuollu IPC reeglitega. Nimelt on paralümpial keelatud igasugused protestiaktsioonid, mis tehakse võistlusalal, autasustamisel, dopingukontrollis või isegi sportlaste puhkeruumides. IPC kõneisik lisas lakooniliselt, et hetkel kogutakse tõendeid võimaliku protestiaktsiooni toimumise kohta.

IPC on juba korra kaitsnud venelaste au, kui Ukraina laskesuusatajal Oleksandra Kononoval kästi ära võtta kõrvarõngad, millele oli peale kirjutatud "Lõpetage sõda". Korraldajate sõnul läks Kononova vastuollu eelnevalt mainitud reeglitega.

Venemaa parasportlased on praeguseks võitnud kuus medalit, millest neli on kuldsed.

Toimetaja: Henrik Laever

