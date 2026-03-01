Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

Poolas peeti eelmisel nädalal jääpurjetamises korraga nii maailma- kui Euroopa meistrivõistlused. DN-klassis noppis mõlemad tiitlid Maalinn, kes võitis MM-il viiest peetud sõidust kaks, mis kindlustasid esikoha tugevas maailma konkurentsis.

Maalinna saavutusele lisab erilist kaalu tõsiasi, et täiskasvanute arvestuses pole Eesti DN-klassis maailmameistritiitlit võitnud 42 aasta jooksul, lisaks õnnestus Maalinnal alistada 12-kordne maailmameister Karol Jablonski Poolast.

"Kuna eelmisel aastal ma võitsin Euroopa meistrivõistlused, siis enne võistlust kerge favoriidikoorem ikkagi oli," tunnistas Maalinn ERR-ile. "Kuna ma suutsin võistlust hästi alustada ja kuni neljanda sõiduni ma juhtisin ka, aga kuna mu peamine konkurent on võitnud maailmameistritiitleid 12, siis ei saa öelda, et jalg natuke ei hakanud värisema. Aga tegin endale kindla plaani, mida järgisin viimases sõidus lõpuni ja see tõi edu."

Ka kolmas koht tuli Eestisse, pronksi võitis Argo Vooremaa. Kas nüüd algab DN-klassis Eesti valitsemisjärk, mil tiitlid sagedamini siiakanti tulevad? "See on keeruline. On ennegi neid MM-tiitleid noorena võidetud, aga ei ole sinna 12-ni jõutud," vastas Maalinn. "Ma arvan, et ta on meie ala legend ja kui mõni mulle veel tuleks, siis ma oleks väga rahul. See on hetkel veel liiga suur number, mille poole püüelda."