X!

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

Võitlussport
Marie Ruumet
Marie Ruumet Autor/allikas: RWS - Rajadamnern World Series
Võitlussport

Eesti taipoksija Marie Ruumet tuli laupäeval Bangkokis Rajadamnerni võistlussarja ajaloo esimeseks kärbeskaalu meistriks.

Taimaal elav Ruumet kohtus ajaloolisel Rajadamnerni areenil kohaliku Zaidania Looksaikongdiniga ning naised pakkusid pealtvaatajatele vägeva matši.

Eestlanna sai kodupubliku ees võidelnud Looksaikongdinilt mitu valusat hoopi, aga pakkus vastu teravaid küünarnukke ja võimsaid põlvelööke ning teenis kindla võidu - kõik kolm kohtunikku hindasid eestlanna võitjaks tulemusega 49:46.

"Aitäh kõigile eestlastele, kes te vaatate mind siin staadionil ja kodus teleka ees. Armastan teid kõiki ja elagu Eesti!" hüüdis Ruumet pärast matši.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

28.02

Seeman võitis viienda ITF-i tiitli

28.02

Metsa ja Heina klubid teenisid Saksamaa kõrgliigas võidulisa

28.02

Treeneriga koostöö lõpetanud Kivikas: hooaeg on olnud keeruline

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues Uuendatud

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

28.02

ETV spordisaade, 28. veebruar

28.02

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

28.02

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

28.02

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

28.02

Yamal sai kirja Barcelona eest esimese kübaratriki

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

28.02

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

28.02

Läti ja Leedu korvpallikoondised said valusad kaotused

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues Uuendatud

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

28.02

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

28.02

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo