X!

Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

Purjetamine
Indrek Aavik - Siim Valgre
Indrek Aavik - Siim Valgre Autor/allikas: Saaremaa Merispordi Selts
Purjetamine

Eesti jääpurjetajad Indrek Aavik ja Siim Valgre teenisid Rootsis Herrfalletis peetud Monotype-XV klassi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali.

Saaremaa Merispordi Seltsi esindajate järel said neljanda koha Olev Oolup - Andrus Padu. Joosep Laus - Karl Lember tulid seitsmendale ja Ott Kolk - Tanel Peeters üheksandale kohale, kirjutab Puri.ee.

Euroopa meistrivõistlustel oli kavas üheksa sõitu, millest seitse paremat läks arvesse. Regatil osales kokku 28 võistlejat.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

Täna
18.45
ETV2
Noorte suusasari. 4.etapp

viimased uudised

17:46

Põlvemure lükkab Paalbergi debüüti edasi

17:07

Teisena asetatud Glinka kaotas teises ringis

16:44

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

16:13

Mistra jätkab naiste meistriliigas võitmatuna

15:46

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

15:28

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit Uuendatud

15:06

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

14:32

Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

13:37

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

13:19

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10:23

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

25.02

Drell: peame hambad ristis põrandat närima Uuendatud

15:28

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit Uuendatud

25.02

Soome korvpalli tulevikutäht jäi tööta: täpselt see, mida vajasin

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

25.02

Järgmise taliolümpia korralduskomitee juht astus tagasi

09:41

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

15:06

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

25.02

Raieste Murcia heast hooajast: võistkonna klapp on imetlusväärne

25.02

Klavan jookseb taas Liverpooli särgis väljakule, platsil ka Gerrard

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo