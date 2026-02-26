Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

Euroopa meistrivõistlustel oli kavas üheksa sõitu, millest seitse paremat läks arvesse. Regatil osales kokku 28 võistlejat.

Saaremaa Merispordi Seltsi esindajate järel said neljanda koha Olev Oolup - Andrus Padu. Joosep Laus - Karl Lember tulid seitsmendale ja Ott Kolk - Tanel Peeters üheksandale kohale, kirjutab Puri.ee.

Eesti jääpurjetajad Indrek Aavik ja Siim Valgre teenisid Rootsis Herrfalletis peetud Monotype-XV klassi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali.

