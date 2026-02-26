Käidi klubi hea hoog jätkub, eestlane taas platsil

Kõik Thuni väravad sündisid teisel poolajal (55. Franz Meichtry, 59. Elmin Rastoder, 83. Kastriot Imeri). Käit tegi kohtumise algusest lõpuni kaasa.

Thun on võitnud nüüd Šveitsi meistriliigas üheksa kohtumist järjest. Viimati tunnistati vastase paremust enne jõule ehk 13. detsembril kodus St. Galleni vastu.

Kui detsembris segas eestlast jalavigastus, siis tänavu on Käit kuulunud valdavalt algkoosseisu. Eelmisest kohtumisest Sioniga pidi ta küll tagareievalu tõttu eemale jääma.

Juba laupäeval peab Thun järgmise kohtumine, kui kodus võõrustatakse Luzerni meeskonda. Pärast Thuni on just sel klubil käsil kõige pikem võiduseeria, sest kolm punkti on teenitud viimases kolmes mängus.