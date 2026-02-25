MM-turniiriks valmistuv naiste hokikoondis kogunes treeninglaagrisse
Eesti naiste jäähokikoondis kogunes kolmapäeval Kohtla-Järve jäähalli MM-i eelsesse treeninglaagrisse.
Laager kestab kolmapäevast reedeni. Neljapäeval kell 16 on kavas kontrollmäng Filipiinide naiskonna vastu.
Eesti naiste koondis mängib 28. veebruarist 6.märtsini Kohtla-Järve Jäähallis toimuval IIHF naiste jäähoki maailmameistrivõistluste kolmanda divisjoni B-grupi turniiril Lõuna-Aafrika, Iisraeli, Bosnia ja Hertsegoviina, Singapuri ja Filipiinide koondistega.
Kontrollkohtumist näeb Eesti Hoki TV vahendusel.
Eesti naiste koondise kandidaadid:
VÄRAVAVAHID
Sofia SALAMATINA (14.7.2006) – Rampage Veszprem HUN
Triinu TUVIKE-HEISKONEN (17.12.2000) – Tartu HK Säde
Uljana JEGGI (3.7.2002) – Kohtla-Järve HC Everest
KAITSJAD
Christin LAUK–GURTOVOI (14.02.1989) – Tallinna HC Grizzlyz
Emilia KOGER (09.07.2003) - Tallinna HC Grizzlyz
Grete HOLLO (27.06.2001) - Tartu HK Säde
Marina KOVALJOVA (18.07.1990) - Kohtla-Järve HC Everest
Nora VONT (07.11.2008) - Tallinna HK Roosa Panter
Nora-Freija EBBER (11.07.2010) –Tallinna HK Roosa Panter
Polina HINDO (21.07.2004) – Tallinna HK Roosa Panter
Viktoria STETSKI (15.06.2009) – Tallinna HK Roosa Panter
RÜNDAJAD
Aleksandra STOLYAROVA (5.09.2007) - Rampage Veszprem HUN
Amalia GELLER (22.7.2007) – Tallinna HC Grizzlyz
Franka GELENCSER (23.07.2007) – Tartu HK Säde
Jana BILORUS (16.10.1988) - Tallinna HC Grizzlyz
Janika VÄLISTE (26.07.1992) - Tallinna HC Grizzlyz
Karina DEMINA (29.03.2007) - Kohtla-Järve HC Everest
Ksenia ŠARKO (2.11.2005) - Rampage Veszprem HUN
Käbi-Triin RIIG (26.05.2005) – Kohtla-Järve HC Everest
Liisbet SUGASEP (16.04.2003) – Tartu HK Säde
Marissa REITER (8.04.2008) - Tallinna HK Roosa Panter
Olesja PRANTS (15.03.2003) - Tallinna HC Grizzlyz
Snezhana BELYANKINA (1.02.2001) – Tallinna HK Roosa Panter
Svitlana SHOSTAK (9.08.1987) -Tallinna HC Grizzlyz
Peatreener: Villem-Henrik KOITMAA
Abitreener: Artjom ROZENBERG
Koondise mänedžer: Jüri ROOBA
Meeskonnajuht: Maria DUDAREVA
Tehnik: Toomas REBANE
Füsioterapeut: Gerli HANSSCHMIDT
Meedia: Elo KULLA
