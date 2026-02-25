MM-turniiriks valmistuv naiste hokikoondis kogunes treeninglaagrisse

Eesti naiste koondis mängib 28. veebruarist 6.märtsini Kohtla-Järve Jäähallis toimuval IIHF naiste jäähoki maailmameistrivõistluste kolmanda divisjoni B-grupi turniiril Lõuna-Aafrika, Iisraeli, Bosnia ja Hertsegoviina, Singapuri ja Filipiinide koondistega.

Laager kestab kolmapäevast reedeni. Neljapäeval kell 16 on kavas kontrollmäng Filipiinide naiskonna vastu.

