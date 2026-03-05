Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

Esimest turniiri Eesti koondist juhendav Villem-Henrik Koitmaa pidas neljast võidust kõige olulisemaks Iisraeli 4:1 alistamist ja eelmisel MM-il saadud kaotuse revanšeerimist.

"Iisraeli mäng oli ikkagi see kullamäng. See, millist sisu näitas tiim, olles domineerivam pool, aga mitte kaks kolmandikku tulemust saades. See, kuidas kaptenid ise võtsid kokku ja utsitasid, et tuleb, kui teeme seda tööd edasi, ükskõik mis on, me usume kasvõi viimase sekundini," rääkis peatreener Koitmaa.

"See tõmbab iga treeneri suunurgad ülespoole. See oli ikkagi see, mis kullamänguks jäi, ja selles mängus tuli tõeline sisu välja," lisas ta.

Raskelt tuli Eestile 3:1 võit Bosnia ja Hertsegoviina üle. Võidust hoolimata peatreener selles kohtumises mängupildiga rahul ei olnud. "Ma julgen öelda, et Bosnia mäng oli meie poolt halb esitus. See oli selline tüüpiline asi, mis juhtub MM-idel," selgitas ta.

"Enne oli treeninglaager, kus on treenimiskoormus kõva, ja siis pärast kaht suurepärast õnnestumist, ma loen ka Lõuna-Aafrika Vabariigi üle saadud võidu ikkagi väga-väga tugevaks mänguks, oli väike langus, mida oli oodata," lisas juhendaja.

Turniirivõidu ja pääsu järgmiseks aastaks kolmanda divisjon A-tugevusgruppi kindlustas Eesti tänu 14:1 võidule Singapuri üle, mis oli Eesti 19 aasta taguse rekordvõidu kordamine.

Enne kuldmedalite kaela saamist läheb Eesti reede õhtul Kohtla-Järve jäähallis viimases voorus vastamisi Filipiinidega.