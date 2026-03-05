X!

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

Jäähoki
Foto: Sergei Stepanov/ERR
Jäähoki

Eesti jäähokinaiskond kindlustas esikoha MM-võistluste kolmanda divisjoni B-grupi turniiril, mis toimub Kohtla-Järvel. Enne viimast vooru on Eestil tabelis maksimaalsed 12 punkti neljast mängust.

Esimest turniiri Eesti koondist juhendav Villem-Henrik Koitmaa pidas neljast võidust kõige olulisemaks Iisraeli 4:1 alistamist ja eelmisel MM-il saadud kaotuse revanšeerimist.

"Iisraeli mäng oli ikkagi see kullamäng. See, millist sisu näitas tiim, olles domineerivam pool, aga mitte kaks kolmandikku tulemust saades. See, kuidas kaptenid ise võtsid kokku ja utsitasid, et tuleb, kui teeme seda tööd edasi, ükskõik mis on, me usume kasvõi viimase sekundini," rääkis peatreener Koitmaa.

"See tõmbab iga treeneri suunurgad ülespoole. See oli ikkagi see, mis kullamänguks jäi, ja selles mängus tuli tõeline sisu välja," lisas ta.

Raskelt tuli Eestile 3:1 võit Bosnia ja Hertsegoviina üle. Võidust hoolimata peatreener selles kohtumises mängupildiga rahul ei olnud. "Ma julgen öelda, et Bosnia mäng oli meie poolt halb esitus. See oli selline tüüpiline asi, mis juhtub MM-idel," selgitas ta.

"Enne oli treeninglaager, kus on treenimiskoormus kõva, ja siis pärast kaht suurepärast õnnestumist, ma loen ka Lõuna-Aafrika Vabariigi üle saadud võidu ikkagi väga-väga tugevaks mänguks, oli väike langus, mida oli oodata," lisas juhendaja.

Turniirivõidu ja pääsu järgmiseks aastaks kolmanda divisjon A-tugevusgruppi kindlustas Eesti tänu 14:1 võidule Singapuri üle, mis oli Eesti 19 aasta taguse rekordvõidu kordamine.

Enne kuldmedalite kaela saamist läheb Eesti reede õhtul Kohtla-Järve jäähallis viimases voorus vastamisi Filipiinidega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

05.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

03.03

Galerii | Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

Kohtumine Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina on hokiturniiri varjatud finaal

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

28.02

Galerii | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

28.02

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

27.02

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

26.02

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

05.03

ETV spordisaade, 5. märts

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu Uuendatud

05.03

Riidebach ja Villau pidid paralümpial USA paremust tunnistama Uuendatud

05.03

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

05.03

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

05.03

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo