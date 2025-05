Eesti jäähokinaiskonna peatreeneriks saab Villem-Henrik Koitmaa

34-aastane Koitmaa lõpetas äsja Tallinnas toimunud esimese divisjoni MM-turniiril oma vinge mängijakarjääri nullimänguga, aga puuriluku karjäär jätkub ikkagi hokiplatsi kõrval.

"Tegelikult mulle helistas Eesti Hoki poolt inimene kaks aastat tagasi. Ta küsis, mis mu plaanid edasiseks on. Ütlesin, et ootame natuke, kui olin kooli lõpetamas," ütles Koitmaa ERR-ile. "Toona otsustasin veel kaks aastat mängida ja nüüd, kui viimane mäng sai mängitud, olid need saapad veel saadaval. See ei tulnud üllatusena, teadsin juba mõned aastad ette, et selline samm tuleb."

"Jäähoki on mul nii sügaval südames. Kuus-seitse aastat tagasi sai selgeks minule, et jäähokist väga kaugele ei saa, aga lõppeb ühel hetkel minu mängijakarjäär. Sellest tulenevalt hakkasin ennast täiendama, läksin Soome ülikooli," ütles treeneriharidusega Koitmaa.

"Minu töö Eesti Hokis, mu teened ei ole ainult väljakul ja loodetavasti veel suuremad kui väljakul," lisas hokinaiskonna uus juhendaja.

Koitmaa näeb Eesti hokinaistes tohutut potentsiaali. "Maailma ränking ei ole väga kiita, aga sellest hoolimata on hea tõusta. Kodune MM ja hea esinemine seal, sealt võib see esimene doominokivi kukkuda ja naiste hoki ka kõvasti kasvada," ütles treener.

Meeste koondise peatreenerina jätkab soomlane Petri Skriko, kes sõlmis hokiliiduga kaheaastase lepingupikenduse.

Kristjan Kombe Autor/allikas: facebook.com/KalPaHockey

Teist aastat järjest valiti Eesti parimaks mängijaks Kristjan Kombe, kes tuli mullu Kuopio KalPa ridades Soome meistriks. "Toob enesekindlust järgmisesse aastasse, iga aasta tahaksin olla," ütles Kombe.

Tema hooaeg Soome kõrgliigas algas pigem tagasihoidlikult, aga finaalseerias kogu eestlane neli resultatiivsuspunkti - kolm väravasöötu ja ise üks tabamus. "Algus ei olnud kõige kergem, tagasi Liigasse tulla. See läks tasapisi paremaks ja lõpuks sain finaalis väravad ka tehtud. See oli väga lahe!" ütles Kombe. "Seal on tehtud väga kaua seda tööd. Öeldakse, et kannatust-kannatust, siis tuleb. Kui mängijad on seal viis aastat olnud, siis on kerge ka sinna tulla ja mängurütmi kätte saada."

Kombe ütles ERR-ile, et sõlmis koduklubiga ka lepingupikenduse. "[Kolmapäeval] pikendati lepingut, kaks aastat veel," teatas ta.

Paraku jäi Soome kõrgliiga finaal ette Tallinnas toimunud EM-turniirile. "Kahju, et ei saanud tulla. Sain vaadata paar mängu telekast, oleks ikka tahtnud ise olla kaasas. Meedia ja fännid olid super," ütles Kombe.