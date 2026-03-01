Galerii: Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

Eesti koondise ridades lõi kaks väravat Aleksandra Stolyarova, kes lõi Eesti esimese ja kolmanda värava, seda tühja väravasse.

Iisrael lõi oma ainsa värava avakolmandiku keskel, kui juba oma seitsmenda värava sel turniiril viskas Lior Leshem.

Teisel kolmandikul väravaid ei sündinud, kuid pealevisked olid Eesti kasuks 23:6. Eesmärgiga Iisraeli väravat surve all hoida mindi vastu ka viimasele kolmandikule.

"Läksime täpselt samamoodi mängima, samamoodi pressima – me dikteerime reegleid. Ja me dikteerisime seda mängu. Ja see oligi meie plaan, et me väsitame väravavahi ära," ütles pärast mängu Eesti jäähokikoondise mängija Emilia Koger.

Eesti surve kandis vilja kaheksa minutit enne kohtumise lõppu, kui realiseeriti arvuline ülekaal. 2:1 värava autor oli Olesja Prants.

Kohtumise viimase värava viskas sarnaselt Stolyarovale 3:1 tabamusele samuti tühja võrku Amalia Geller.

Eesti koondise parimaks mängijaks valiti väravavaht Sofia Salamatina, kes tõrjus 22 vastaste pealeviset.

4:1 võiduga revanšeeris Eesti eelmisel aastal MM-il Iisraelilt lisaajal saadud 2:3 kaotuse. Käimasoleva turniiri edu aluseks on Emilia Kogeri sõnul väga kokkuhoidev võistkond.

"Ütleme nii, et meil on sel aastal toimiv tiim. Me oleme nagu üks tiim. Üks kõigi, kõik ühe eest. Ja see toimib," sõnas Koger.

Tegemist oli Eesti koondise teise võiduga Kohtla-Järvel toimuval turniiril. Avavoorus saadi jagu Lõuna-Aafrikast 7:0.

Ühtlasi tähendas tänane edu, et läbi aegade on Eesti mängud MM-idel viigis, 28 mängust on saadud 14 võitu ja 14 kaotust.

Järgmisena minnakse teisipäeval, 3. märtsil vastamisi Bosnia ja Hertsegoviinaga. Sarnaselt Eestile on ka neil kirjas kaks võitu: Filipiinid alistati laupäeval 6:4 ja Lõuna-Aafrikast saadi pühapäeval jagu 3:2.

Lisaks nimetatutele mängib turniiril veel Singapuri naiskond, kes teise vooru viimases mängus kaotas Filipiinidele 0:8.

Kahe vooru järel on Eestil ning Bosnia ja Hertsegoviinal 2 võitu, Iisraelil ja Filipiinidel on kirjas 1 võit ning LAV ja Singapur on kaotanud mõlemad senipeetud mängud. Turniiri võitja tõuseb järgmiseks hooajaks kolmanda divisjoni A-gruppi.

On selgunud ka naiskond, kes kukkus järgmiseks aastaks A-grupis B-gruppi. Selleks oli Bulgaaria, kes veel eelmisel hooajal mängis B-grupis. A-grupis saadi kolme punktiga (üks võit lisaajal, üks kaotus lisaajal) kuues koht. Aasta tagasi B-grupis Bulgaaria ja Iisraeli järel 3. koha saanud Eesti kaotas tol turniiril Bulgaariale 3:5.