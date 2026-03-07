Koitmaa: kui poleks selle tiimiga võitnud, oleks pidanud peeglisse vaatama

Eesti viskas Filipiinidele reedel Kohtla-Järvel üheksa vastuseta väravat, resultatiivseim oli viimases mängus neli ja viie mänguga 14 väravat visanud Aleksandra Stolyarova.

Turniiri võidu ja pääsu A-tugevusgruppi olid eestlased kindlustanud juba voor varem ning peatreener Villem-Henrik Koitmaa sai enne kohtumist anda võistkonnale pika vaatega eesmärgi.

"Ütlesin, et meie turniir siin lõppes eelmise mänguga, nüüd hakkab järgmiseks MM-iks valmistumine. Nüüd näitame seda mängu, millega me jääme püsima järgmisel aastal, sest see on meile ikkagi eesmärk," avalikustas Koitmaa ERR-ile. "Ja absoluutselt võeti see sõnum vastu. Mängijad kahtlemata näitasid seda mängu, mille abil me peaksime järgmisel aastal ikkagi mängima püsimajäämise peale."

Koondise tüüri juures debüüdi teinud Koitmaa sõnul oli naiskond talle igati toeks. "See oli nagu abiratastega jalgrattasõidu õppimine, et kui tõesti sellise tiimiga ei oleks seda võitu tulnud, siis oleks olnud vaja peeglisse vaadata," ütles treener.

"Kõik au ja kuulsus nendele ja ma tooksingi võib-olla esile selle, et liidrid ei olnud mitte ainult need, kellel olid tähed rinnas, vaid tiimi sees oli liidreid veel. Nemad olid ka kindlasti üks edu võti: see, kuidas nad utsitasid üksteist ja õigetel hetkedel sõna võtsid," lisas Koitmaa.

Koondise kapten Grete Hollo nõustus peatreeneriga. "Meil oli väga hea tiimi vaim, hoidsime kokku ja kuulasime treenerit, kuulasime üksteist. Ja lihtsalt - me tahtsime!" sõnas kapten.

Viimati pääses Eesti kolmanda divisjoni tugevamasse gruppi neli aastat tagasi, kuid sinna püsima jääda ei suudetud. Hollo sõnul on praegu koondises käimas põlvkondade vahetus.

"Koondise liikmed on väga palju muutunud, on nooremaid peale tulnud, mis on väga positiivne, et nooremad tahavad ka ikkagi koondisesse pürgida ja mängida," rääkis ta.

Enamikul Eesti kuldse koondise mängijatest jätkub hooaeg Eesti meistrivõistluste otsustavate kohtumistega.