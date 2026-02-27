X!

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

Eesti koondis
Eesti - Filipiinid, 26.02.2026.
Vaata galeriid
115 pilti
Eesti koondis

Eesti naiste jäähokikoondis alistas laupäeval Kohtla-Järvel algava kolmanda divisjoni B-grupi maailmameistrivõistluste eelses kontrollmängus Filipiinide naiskonna.

Eestil seisab ees juba seitsmes MM-i turniir, kuid Filipiinide naiskond teeb MM-il debüüdi. Kui Eesti jäähokinaiskonna hellitusnimeks on pääsukesed, siis Filipiinide naiskonda kutsutakse kotkasteks.

Neljapäeval Kohtla-Järve jäähallis peetud mängus said pääsukesed kotkastest 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) jagu. Kolm väravat lõi Aleksandra Stolyarova, kaks Amalia Geller ning korra olid täpsed Liisbet Sugasep ja Ksenia Šarko.

Maailmameistrivõistluste turniiril on Eesti esimene vastane laupäeval Lõuna-Aafrika Vabariik, kellega varem kohtutud ei ole.

Eelmisel aastal mängis LAV tase kõrgemal, kuid kaotas seal kõik viis mängu üldise väravate vahega 11:43 ja kukkus B-gruppi. Aasta varem oli LAV olnud veel tase ülevalpool, kuid teise divisjoni B-grupis kaotati viis mängu väravate vahega 1:56. Seega pärineb LAV-i viimane võit MM-idel 2023. aasta 24. veebruarist, kui alistati Horvaatia 2:1. Pärast seda on kaotatud kümme mängu järjest.

Pühapäeval kohtub Eesti teises voorus Iisraeliga, kellega on MM-idel mängitud kolmel korral. Neli aastat tagasi võideti 10:0, kaks aastat hiljem (ka siis toimus turniir Kohtla-Järvel) olid võidunumbrid 3:0. Kuid eelmisel aastal pidi Eesti tunnistama lisaajal vastaste 2:3 paremust.

Esmaspäeval on turniiril puhkepäev. Teisipäeval on Eesti vastaseks Bosnia ja Hertsegoviina, keda Eesti naiskond on MM-il kolmel korral võitnud. Viimati alistati Bosnia ja Hertsegoviina eelmisel aastal nende kodus 4:2, enne seda saadi vastastest jagu 2024. aastal Kohtla-Järvel 5:2 ja 2022. aastal Serbias 10:1.

Järgmisel kolmapäeval on Eesti vastaseks Singapur, keda Eesti on võitnud 2:1 nii eelmisel kui ka üle-eelmisel MM-il, kusjuures 2024. aastal läks mäng lisaajale.

Pärast neljapäeval toimuvat teist puhkepäeva kohtub Eesti viimases voorus Filipiinidega.

Eesti naiskond on seitsmetel maailmameistrivõistlustel pidanud kokku 26 kohtumist. Seni on võidetud 12 (neist 2 lisaajal) mängu ja kaotatud 14 (1 lisaajal) kohtumist.

Pärast 2022. aasta kolmanda divisjoni B-tugevusgrupi võitmist mängis Eesti 2023. aastal A-tugevusgrupis, kuid sealt kukuti tagasi B-gruppi, kus 2024. aastal saadi 2. ja eelmisel aastal 3. koht.

