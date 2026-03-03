Kohtumine Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina on hokiturniiri varjatud finaal

Kohtla-Järvel toimuval naiste jäähoki maailmameistrivõistluste kolmanda divisjoni B-grupi turniiril lähevad teisipäeval kolmanda vooru keskses kohtumises vastamisi Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina. Mõlemad naiskonnad on alustanud turniiri kahe võiduga.

Eesti alistas laupäeval kavas olnud avavoorus 7:0 LAV-i, teises voorus oldi pühapäeval 4:1 parem Iisraelist. Mõlemad Eesti kohtumised on olnud pealtvaatajaterikkad ja ametlike andmete põhjal on pealtvaatajate arv ületanud 700 piiri.

Bosnia ja Hertsegoviina senised võidud on tulnud raskemalt. Avavoorus oldi 6:4 parem Filipiinidest ja teises voorus saadi LAV-ist jagu 3:2.

Eesti edukaim on kahes esimeses mängus olnud Aleksandra Stolyarova, kel on kirjas 4 väravat ja 2 söötu, mis annab resultatiivsusedetabelis 3. koha.

Bosnia ja Hertsegoviina edukaimana on Ava Lincender 3 värava ja 2 söödu ehk 5 punktiga edetabelis 6. kohal.

7.-8. kohta jagavad 2 värava ja 2 sööduga Eesti koondislane Olesja Prants ning Bosnia ja Hertsegoviina koondislane Ema Karamehmedovic.

Aleksandra Stolyaroval (litriga) on kahe mänguga kirjas neli väravat ja kaks söötu. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki

Koondiste väravavahtidest on Eesti puurivahi Sofia Salamatina tõrjeprotsent 97,87 (vastaste 47st pealeviskest on ta selja taha litter jõudnud vaid korra), Bosnia ja Hertsegoviina väravat kahes esimeses mängus kaitsnud Amra Zubcevici tõrjeprotsent on 90,62 (64st pealeviskest on ta tõrjunud 58).

Eesti on Bosnia ja Hertsegoviinaga MM-idel kohtunud kolmel korral. Eestil on kirjas kolm võitu, kuid iga korraga on väravate vahe vähenenud.

2022. aastal Serbias toimunud turniiril sai Eesti võidu 10:1 (Eesti kasuks lõid väravad Christin Lauk (2), Helen Mahla (2), Kirke Kulla, Kaire Leet, Estrid Aasma, Kairiin Jõemets, Grete Hollo ja Maria Disko).

2024. aastal Kohtla-Järvel olid Eesti võidunumbrid 5:2 (Diana Kaareste, Margaret Neering, Olesja Prants, Kirke Kalde ja Aleksandra-Olga Seppar).

Eelmisel aastal sai Eesti Bosniast ja Hertsegoviinast jagu nende kodus 4:2 (Olesja Prants (2), Kairiin Jõemets, Merlin Griffin).

Kohtumine Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina on teisipäevase kolmanda vooru viimane ja algab kell 19.30.

Kuigi turniir ületab teisipäeval alles ekvaatori, võib seniste mänguskooride põhjal öelda, et suure tõenäosusega paneb just see kohtumine paika, kel on suurimad võimalused turniir võita ja tõusta järgmiseks aastaks aste kõrgemale.

Teisipäeval kavas veel kaks mängu

Kolmanda vooru esimeses kohtumises on teisipäeval kell 12.30 vastamisi LAV ja Singapur, naiskonnad, kes seni on võiduta. LAV on kaotanud Eestile 0:7 ning Bosniale ja Hertsegoviinale 2:3. Singapur kaotas 0:11 Iisraelile ja 0:8 Filipiinidele.

Kell 16 kohtuvad Iisrael ja Filipiinid, naiskonnad, kel on tabelis võit ja kaotus. Selle kohtumise võitja säilitab veel väikese võimaluse tõusta viimaste voorudega esikohaheitlusesse.

Selles mängus on vastamisi naiskonnad, kelle ridadesse kuulub käimasoleva turniiri kaks edukamat skooritegijat. Jasmin Cian Alcido on Filipiinide kasuks löönud 5 väravat ja andnud 4 resultatiivset söötu. Eesti vastu vaid ühe väravaga leppima pidanud Iisraeli ründaja Lior Leshem on saanud kirja kaheksa (7+1) resultatiivsuspunkti.

Jasmin Cian Alcido. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki

Neljas voor peetakse kolmapäeval ja siis on Eesti vastaseks Singapur. Eesti ja Singapur on seni MM-idel kaks korda kohtunud ja napp üheväravaline võit (2024. aastal lisaajal 2:1 (Aleksandra-Olga Seppar, Estrid Aasma) ja 2025. aastal 2:1 (Aleksandra-Olga Seppar, Janika Väliste)) on mõlemal korral kuulunud Eestile.

Pärast turniiri teist puhkepäeva (esimene oli esmaspäeval) on Eesti koondis reedel turniiri viimases kohtumises vastamisi Filipiinidega. Ametlikus maavõistluses naiskonnad kohtunud ei ole, kuid turniirieelses kontrollkohtumises sai Eesti 7:1 võidu.

Mõlemad Eesti osalusega kohtumised on vooru viimased ehk algavad kell 19.30.

A-tugevusgrupis on asjad klaarid

Kohtla-Järvel toimuva kolmanda divisjoni B-grupi turniiri võitja pääseb järgmiseks aastaks A-tugevusgruppi. Selle aasta A-tugevusgrupi turniir peeti 23. veebruarist kuni 1. märtsini Zagrebis.

Turniiri võitis ja vahetas eelmise aasta neljanda koha kulla vastu 11 punkti kogunud Rumeenia, kes pääses järgmiseks aastaks teise divisjoni.

10 punktiga sai teist aastat järjest teise koha Eesti publikule tuttav Tai, kes oli see naiskond, kes üle-eelmisel aastal võitis Kohtla-Järvel oma MM-i debüüdil B-tugevusgrupi turniiri.

Pronksi sai 9 punktiga Türgi, kes eelmisel aastal oli aste kõrgemast grupist napilt välja kukkunud. Neljas oli Horvaatia (8) ja viies Serbia (4).

Kolme punktiga jäi viimaseks ja kukkus tagasi B-tugevusgruppi Bulgaaria. Eelmisel aastal olid nad tõusnud A-gruppi tänu Iisraeli ja Eesti ees B-grupi võitmisele.

Kes teise divisjoni B-tugevusgrupist kolmandasse divisjoni A-gruppi kukub, selgub hiljemalt 5. aprilliks. Hongkongis toimuval turniiril mängivad lisaks korraldajatele Mehhiko, Uus-Meremaa, Ukraina, Belgia ja Leedu.

