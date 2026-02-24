Eesti meistriteks kabetasid Lokotar ja Kello
Eesti meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes tuli esikohale noor meistersportlane Priit Lokotar, kes kogus seitsme vooruga 12 punkti.
Mullu oktoobris pälvis Lokotar noorte maailmameistrivõistlustel pronksmedali.
Teiseks tuli Eesti meistrivõistlustel kümne punktiga suurmeister Kaido Leesmann ja kolmandaks samuti kümne punktiga suurmeister Urmo Ilves.
Naiste turniiril teenis esikoha samuti noormängija Emilia Kello, kellele järgnesid suurmeister Kaari Vainonen ja Piret Viirma.
Toimetaja: Siim Boikov