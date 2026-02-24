X!

Eesti meistriteks kabetasid Lokotar ja Kello

Kabe
Priit Lokotar
Priit Lokotar Autor/allikas: Eesti Kabeliit
Kabe

Eesti meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes tuli esikohale noor meistersportlane Priit Lokotar, kes kogus seitsme vooruga 12 punkti.

Mullu oktoobris pälvis Lokotar noorte maailmameistrivõistlustel pronksmedali.

Teiseks tuli Eesti meistrivõistlustel kümne punktiga suurmeister Kaido Leesmann ja kolmandaks samuti kümne punktiga suurmeister Urmo Ilves.

Naiste turniiril teenis esikoha samuti noormängija Emilia Kello, kellele järgnesid suurmeister Kaari Vainonen ja Piret Viirma.

Toimetaja: Siim Boikov

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

