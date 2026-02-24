X!

Maroko kauaaegne kapten loobus koondisesärgist

Jalgpall
Romain Saiss
Romain Saiss Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / firo Sportphoto
Jalgpall

Maroko jalgpallikoondise kauaaegne kapten Romain Saiss teatas vaid loetud kuud enne Põhja-Ameerikas toimuvat maailmameistrivõistluse finaalturniiri koondisekarjääri lõpetamisest.

35-aastane Saiss mängis Maroko koondises viimati eelmise aasta lõpus kodusel Aafrika Rahvuste karikaturniiril, kus meeskond jõudis finaali, aga kaotas seal Senegalile. Saissi turniir jäi lühemaks, sest sai Komooride vastu vigastada ja turniiri hilisemas faasis enam platsile ei tulnud.

Varem Wolverhampton Wanderersiga Inglismaa kõrgliigas mänginud, kuid viimastel aastatel Saudi Araabias ja Kataris leiba teeninud Saiss koht Maroko koondises oli muutumas ebakindlamaks. Karjääri jooksul jäi 2019. aastal kapteniks saanud mehele kirja 86 mängu ja kolm väravat.

Saissi tipphetk jäi 2022. aastasse, kui ta jõudis koos Maroko koondisega maailmameistrivõistluste poolfinaali. Lisaks esindas ta meeskonda ka 2018. aasta MM-finaalturniiril.

Tänavu suvel Põhja-Ameerikas toimuval turniiril kohtub Maroko alagrupifaasis Brasiilia, Šotimaa ja Haitiga.

Toimetaja: Siim Boikov

