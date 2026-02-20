X!

Jääpurjetaja Rasmus Maalinn tuli DN-klassi maailmameistriks

Rasmus Maalinn.
Rasmus Maalinn. Autor/allikas: Erakogu.
Eesti jääpurjetaja Rasmus Maalinn võitis Poolas toimunud maailmameistrivõistlustel DN-klassis kuldmedali.

Mullu samas paadiklassis Euroopa meistriks kroonitud Maalinn näitas MM-il stabiilset ja kiiret sõitu. Ta saavutas viiest võistlussõidust kahes sõiduvõidu, mis kindlustasid kokkuvõttes esikoha. Tegu oli Eesti esimese kuldmedaliga DN-paadi­klassis täiskasvanute arvestuses 42 aasta pikkuse pausi järel.

Argo Vooremaa tuli samas paadiklassis pronksmedalile. Tema parim sõit oli viimane, kus ta lõpetas teisena. Juunioride arvestuses teenis esikoha Karl Ader ja teise koha saavutas Jorgen Kuivonen.

Reedel algasid samas võistluspaigas Euroopa meistrivõistlused. Eesti koondis osaleb regatil 16 sportlasega.

Toimetaja: Henrik Laever



