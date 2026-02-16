X!

Ralf Aron vigastas karmis avariis selga

Ralf Aron (vasakul).
Ralf Aron (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Gruppe C Photography
Pühapäeval Austraalias Bathurstis toimunud kereautode 12 tunni sõidul karmi avariisse sattunud Ralf Aronil tuvastati haiglas kompressioonimurrud kahes selgroolülis.

Aroni juhitud auto sõitis suurel kiirusel otsa kurvi taga risti rajal seisnud Johannes Zelgeri autole, mille tagajärjel purunes eestlase Mercedese esiots ja kapoti all süttis tulekahju. Aron suutis autost ise väljuda ja ronida üle raja piirde. Ta viidi esmalt raja meditsiinikeskusse ja seejärel põhjalikumaks kontrolliks lähimasse haiglasse.

Esmaspäeval avaldas Aron oma Instagrami konto vahendusel, et tal tuvastati haiglas kaks selgroolüli murdu, aga ei pea operatsioonilauale heitma. "Arvestades asjaolusid on mul kõik hästi ja seisund on stabiilne. Mul avastati kaks selgroolüli murdu, selja liikuvus on säilinud ning selle eest olen väga tänulik. Mul on hea meel ka selle üle, et Johannes Zelger pääses avariist suuremate vigastusteta," kirjutas Aron.

Aron lisas, et tahab kohtuda võistluse korraldajatega, et sarnaseid ohtlikke olukordi oleks võimalik tulevikus vältida. "Olen võistelnud paljudel ringradadel maailmas ja mõistan, mis tüüpi riskid sellega kaasnevad. Intsident Bathurstis oli tõsine ja sel põhjusel soovin kohtuda võistluste korraldajatega, et jagada neile oma kogemust. Ma ei süüdista kedagi. Tahan vaid mõista, mis juhtus ning veenduda, et tulevikus saaks selliseid olukordi vältida."

Lõpetuseks kirjutas Aron, et töötab kõvasti selle nimel, et võimalikult kiiresti võistlustulle naasta. "Minu viibimine Austraalias venis oodatust pikemaks, aga õnneks minu ema ja isa lendavad siia, et minu kõrval olla."

Toimetaja: Henrik Laever

