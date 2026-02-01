Eesti teatemeeskond jõudis laskesuusatamise EM-il finišisse

Laskesuusatamise IBU karikaetapil Norras Sjusjöenis jagatakse sel nädalavahetusel ka Euroopa meistrivõistluste medaleid. Pühapäevases meeste 4x7,5 km teatesõidus sai Eesti nelik 18. koha.

Mehis Udami (0+2) tugeva avavahetuse järel kaotas Eesti parimatele vaid 17,6 sekundiga, seejärel hakati aga kohti kaotama. Yaroslav Neverov (1+6) saatis Rasmus Tiislari (0+1) rajale liidritest kaks ja pool minutit hiljem, ankrumees Rasmus Vainomäe (2+5) tõi Eesti finišisse 18. kohal.

Võitjatele kogunes kaotust kaheksa ja pool minutit, Eesti selja taga jõudis finišisse veel Bulgaaria. Ringiga kaotasid Kanada, Sloveenia, Austraalia, Suurbritannia ja Taani.

Kuldmedali teenis Norra (Sivert Gerhardsen, Kasper Kalkenberg, Martin Nevland, Isak Frey; 1+8), kes edestas 6,5 sekundiga Saksamaad (2+10). Kolmas oli Prantsusmaa (1+13; +55,2) ja neljas Itaalia (2+10; +1.45,4).