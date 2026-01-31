Frey tuli Euroopa meistriks, Neverov kõrgesse mängu ei sekkunud
Norras Sjusjöenis toimuvatel laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlustel võidutses meeste jälitussõidus norralane Isak Frey, ainsa eestlasena võistelnud Yaroslav Neverov sai 37. koha.
Frey läbis 12,5 kilomeetrisel distantsil esimesed kolm lasketiiru puhaste paberitega, sai siis viimases tiirus kaks trahvi, kuid tuli ajaga 34.44,7 siiski viiendat korda Euroopa meistriks.
Pjedestaalile mahtus veel kaks sakslast: esimeses tiirus korra eksinud Leonhard Pfund kaotas võitjale 16,9 sekundiga, teises ja kolmandas tiirus ühe märgi püsti jätnud Simon Kaiser jäi Freyst 28,1 sekundi kaugusele. Esimesena jäi medalist ilma norralane Martin Nevland, kes kaotas ühe eksimusega võitjale 47,8 sekundiga.
Sprindisõidus tugeva 16. koha pälvinud Yaroslav Neverov eksis esimeses kahes tiirus kokku neljal lasul ning teenis ajaga 37. koha (5; +3.29,4).
Euroopa meistrivõistlused peetakse IBU karikaetapi raames.
