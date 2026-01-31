Frey tuli Euroopa meistriks, Neverov kõrgesse mängu ei sekkunud

Sprindisõidus tugeva 16. koha pälvinud Yaroslav Neverov eksis esimeses kahes tiirus kokku neljal lasul ning teenis ajaga 37. koha (5; +3.29,4).

Pjedestaalile mahtus veel kaks sakslast: esimeses tiirus korra eksinud Leonhard Pfund kaotas võitjale 16,9 sekundiga, teises ja kolmandas tiirus ühe märgi püsti jätnud Simon Kaiser jäi Freyst 28,1 sekundi kaugusele. Esimesena jäi medalist ilma norralane Martin Nevland, kes kaotas ühe eksimusega võitjale 47,8 sekundiga.

Frey läbis 12,5 kilomeetrisel distantsil esimesed kolm lasketiiru puhaste paberitega, sai siis viimases tiirus kaks trahvi, kuid tuli ajaga 34.44,7 siiski viiendat korda Euroopa meistriks.

