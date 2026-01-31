X!

Prantslannad võtsid EM-il Guigonnat' juhtimisel viisikvõidu

Laskesuusatamine
Kretel Kaljumäe
Kretel Kaljumäe Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Prantsusmaa naised näitasid Norras Sjusjöenis toimuvatel laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlustel taset, kui teenisid jälitussõidus viisikvõidu. Kretel Kaljumäe sai 47. koha.

27-aastane Gilonne Guigonnat eksis vaid korra ja seda viimases tiirus, kuhu ta jõudis konkurentidest 38,9 sekundit parema ajaga. Sprindisõidus samuti Euroopa meistriks tulnud Guigonnat' ajaks jäi finišijoonel 32.07,5.

Prantslannad hõivasid terve pjedestaali ning esikolmikule järgnes veel kaks kaasmaalast: hõbeda võitis Celia Henaff (2; +30,6), pronksi sai Sophie Chauveau (3; +38,9), esimesena jäi medalita Amandine Mengin (2; +1.43,3) ja viienda koha sai Paula Botet (2; +1.52,4). Esimene mitte-prantslanna oli sakslanna Marlene Fichtner, kes eksis kahel lasul ja kaotas võitjale minuti ja 57 sekundiga.

Ainsa eestlasena jälitussõitu pääsenud Kretel Kaljumäe eksis esimeses kolmes tiirus kokku kahel lasul, aga jättis viimases tiirus püsti kolm märki ja sai 47. koha (+8.12,1).

Finišisse jõudis kokku 48 võistlejat, kuus said ringiga sisse ja kuus ei ilmunud laupäeval starti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

