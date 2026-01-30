Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

Sarnaselt reedese esikolmikuga läbis nädala pärast 21. sünnipäeva tähistav Neverov mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ning kaotas võitjale, prantslasele Damien Levet'le 1.19,9. See andis talle kokkuvõttes 16. koha.

Gaetan Paturel tõi Prantsusmaale ka pronksi (+13,4), nende vahele mahtus MK-sarja noorte arvestuses esikohal olev norralane Isak Frey (+9,7).

Mehis Udam (0+4; +2.58) sai 69., Rasmus Tiislar (0+1; +4.41,6) 113. ja Rasmus Vainomäe (0+2; +5.08,4) 120. koha.

Naiste 7,5 km sprindidistantsil hõivasid prantslannad koguni neli kõrgeimat kohta. Kulla sai kaela Gilonne Guigonnat, hõbeda teenis Celia Henaff (+14,1) ja pronksi kvartetist ainsana ühe möödalasu teinud Sophie Chauveau (+16,0).

Finišisse jõudnud kolmest eestlannast parim oli Kretel Kaljumäe (0+1; +2.53,7), kes sai 43. koha. Grete Gaim (1+2; +4.44) oli 88. ning Rosibel Marii Kaldvee (3+1; +5.14,7) 94.