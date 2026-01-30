X!

Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

Laskesuusatamine
Laskesuusatamise noorte ja juunioride MM Östersundis. Meesjuunioride 15 km tavadistants. Yaroslav Neverov
Laskesuusatamise noorte ja juunioride MM Östersundis. Meesjuunioride 15 km tavadistants. Yaroslav Neverov Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamine

Norras Sjusjöenis laskesuusatamise IBU karikaetapi raames jätkuvatel Euroopa meistrivõistlustel saavutas Yaroslav Neverov reedeses meeste 10 km sprindis 16. koha.

Sarnaselt reedese esikolmikuga läbis nädala pärast 21. sünnipäeva tähistav Neverov mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ning kaotas võitjale, prantslasele Damien Levet'le 1.19,9. See andis talle kokkuvõttes 16. koha.

Gaetan Paturel tõi Prantsusmaale ka pronksi (+13,4), nende vahele mahtus MK-sarja noorte arvestuses esikohal olev norralane Isak Frey (+9,7).

Mehis Udam (0+4; +2.58) sai 69., Rasmus Tiislar (0+1; +4.41,6) 113. ja Rasmus Vainomäe (0+2; +5.08,4) 120. koha.

Naiste 7,5 km sprindidistantsil hõivasid prantslannad koguni neli kõrgeimat kohta. Kulla sai kaela Gilonne Guigonnat, hõbeda teenis Celia Henaff (+14,1) ja pronksi kvartetist ainsana ühe möödalasu teinud Sophie Chauveau (+16,0).

Finišisse jõudnud kolmest eestlannast parim oli Kretel Kaljumäe (0+1; +2.53,7), kes sai 43. koha. Grete Gaim (1+2; +4.44) oli 88. ning Rosibel Marii Kaldvee (3+1; +5.14,7) 94.

Toimetaja: Anders Nõmm

Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

üles
