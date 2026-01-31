Jääpurjetamise Eesti meistrid selguvad tõeliselt talvistes tingimustes

Ariste lahel võisteldakse DN, DN juunior, Monotüüp-XV ja Ice-Optimist klassides ning avapäeval purjetati heades, kuid väga talvistes tingimustes. Kõige arvukamas, DN-klassis asus esimese päeva järel juhtima Hardi Laurits (HJK), kellele järgnevad Argo Vooremaa (HJK) ja Rasmus Maalinn (PJK). Kokku on DN-klassis stardis 20 jääpurjetajat.

DN juunioride arvestuses hoiab esikohta Andrias Sepp (PJK), teisel kohal on Angus Aarna Ant (PJK). Kolmandat kohta jagavad pärast esimest võistluspäeva Karl Ader (SMS) ja Jorgen Kuivonen (HPS). DN juunioride klassis osaleb üheksa võistlejat.

Ice-Optimisti klassis, kus stardis on kümme noort purjetajat, juhib võistlust Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK). Talle järgnevad Uku Melnits (PJK) ja Eva Mägi (SMS).

Monotüüp-XV klassis, kus võistleb kuus ekipaaži, on avapäeva järel liidrikohal Joosep Laus / Karl Lember (SMS). Teisel ja kolmandal kohal paiknevad vastavalt Olev Oolup / Andrus Padu (DAGO) ning Juhan Kolk / Niklas Jansson (SMS).

Eesti meistrivõistlused jätkuvad Ariste lahel veel kahel päeval, tiitlivõitjad selguvad pühapäeval.