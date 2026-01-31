X!

Jääpurjetamise Eesti meistrid selguvad tõeliselt talvistes tingimustes

Jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused 2026
Autor/allikas: Madis Ausman
Reedel tehti Saaremaal algust jääpurjetamise Eesti meistrivõistlustega. Avapäeval peeti kõikides paadiklassides neli võistlussõitu, võistlustel osaleb kokku 36 sportlast.

Ariste lahel võisteldakse DN, DN juunior, Monotüüp-XV ja Ice-Optimist klassides ning avapäeval purjetati heades, kuid väga talvistes tingimustes. Kõige arvukamas, DN-klassis asus esimese päeva järel juhtima Hardi Laurits (HJK), kellele järgnevad Argo Vooremaa (HJK) ja Rasmus Maalinn (PJK). Kokku on DN-klassis stardis 20 jääpurjetajat.

DN juunioride arvestuses hoiab esikohta Andrias Sepp (PJK), teisel kohal on Angus Aarna Ant (PJK). Kolmandat kohta jagavad pärast esimest võistluspäeva Karl Ader (SMS) ja Jorgen Kuivonen (HPS). DN juunioride klassis osaleb üheksa võistlejat.

Ice-Optimisti klassis, kus stardis on kümme noort purjetajat, juhib võistlust Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK). Talle järgnevad Uku Melnits (PJK) ja Eva Mägi (SMS).

Monotüüp-XV klassis, kus võistleb kuus ekipaaži, on avapäeva järel liidrikohal Joosep Laus / Karl Lember (SMS). Teisel ja kolmandal kohal paiknevad vastavalt Olev Oolup / Andrus Padu (DAGO) ning Juhan Kolk / Niklas Jansson (SMS).

Eesti meistrivõistlused jätkuvad Ariste lahel veel kahel päeval,  tiitlivõitjad selguvad pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

