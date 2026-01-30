X!

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

Võrkpall
Foto: Kuvatõmmis
Võrkpall

Riikliku teenetemärgi saavad presidendilt ka mitmed spordielu edendajad. Tänavu on nende seas tunnustatud treener ja võrkpalliraamatute autor Ellen Liik.

Võrkpallitreener, endine mängija, mitmete võrkpalliõpikute autor, õppejõud ja ala edendaja, 80-aastane Ellen Liik tegi aktiivset treeneritööd veel kuni eelmise aastani. Nüüd, kui esimest aastat on rohkem aega iseendale, tuli presidendilt kõrge tunnustus - teenetemärk.

"Esimene tunne oli ikka ehmatus, ega ma seda küll ei osanud oodata! Aga kui ma nüüd tagasi mõtlen... praegu ma tööl ei käi, aega on palju, mulle see molutamine üldse ei meeldi, aga palju on aega mõelda, mis ma korda olen saatnud. Võrkpall on ju üle saja aasta vana, kolm õpikut on kirjutatud ja üks on minu oma. See on juba omaette saavutus! Pluss need medalid ja tiitlid. Ikka üksjagu on õnnestunud," muheles Liik ERR-iga rääkides.

Ise edukalt võrkpalli mänginud ja 50 aastat treeneritööd teinud Liik kannab võrkpalli südames kogu aeg - nagu ka Eesti võrkpallirahvas. Tema sõnul pole ala armastamiseks ja eduks tingimata tiitleid vaja, peaasi, et on mängulusti.

"Me peaks ikka hoidma seda joont ka, et harrastus ja tervis ja rahvaliiga! Kui palju meil mängitakse, metsikult mängitakse ja igal tasemel ju! Rannas ja saalis ja rahvas tahab võrgutrenni. Tüdrukud tahavad just võrku mängida, aga kogu aeg sunnitakse võistlema - vaat see ei sobi, kõikidele tänapäeva noortele see ei sobi," rääkis Liik.

Presidendilt pälvisid teenetemärgi kokku 11 spordiga seotud inimest - tegevsportlastest jalgrattur Rein Taaramäe ja kettagolfar Kristin Lätt, samuti ujumistreener Henry Hein.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

30.01

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

29.01

Rikberg eurosarjast langemisest: jätsime koduväljakueelise kasutamata

29.01

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

29.01

Tartu Bigbank langes Challenge Cupil konkurentsist välja

26.01

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

26.01

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

25.01

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

25.01

Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

23.01

Lember vedas Tartu Ülikool/Bigbanki raske võiduni

21.01

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

21.01

Palju eksinud Tartu kaotas eurosarjas Belgia klubi vastu avamängu

20.01

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

19.01

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

videod

sport.err.ee uudised

00:07

Lõpusekundite kaugvise andis Monacole kolmanda järjestikuse kaotuse

30.01

ETV spordisaade, 30. jaanuar

30.01

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

30.01

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

30.01

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

30.01

Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

30.01

Levadia lõi käed noore Senegali ründajaga

30.01

VIDEO | Vaata, mis mahub medalilootuste Kaldvee ja Lille spordikotti

30.01

Malõgina hakkab Birminghamis mängima senise karjääri tähtsaima tiitli nimel

30.01

Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

30.01

Raskest seisust välja tulnud Glinka pääses Portugalis poolfinaali

30.01

Põlve vigastanud mäesuusatäht viidi haiglasse: minu OM-unistus pole läbi Uuendatud

30.01

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse Uuendatud

30.01

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

30.01

Tallinnas algas rahvusvaheline juunioride tenniseturniir Winter Cup

loetumad

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

30.01

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

30.01

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

30.01

Laskesuusatipp Preuss lõpetab sportlaskarjääri

30.01

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

30.01

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

30.01

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo