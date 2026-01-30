Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

Võrkpallitreener, endine mängija, mitmete võrkpalliõpikute autor, õppejõud ja ala edendaja, 80-aastane Ellen Liik tegi aktiivset treeneritööd veel kuni eelmise aastani. Nüüd, kui esimest aastat on rohkem aega iseendale, tuli presidendilt kõrge tunnustus - teenetemärk.

"Esimene tunne oli ikka ehmatus, ega ma seda küll ei osanud oodata! Aga kui ma nüüd tagasi mõtlen... praegu ma tööl ei käi, aega on palju, mulle see molutamine üldse ei meeldi, aga palju on aega mõelda, mis ma korda olen saatnud. Võrkpall on ju üle saja aasta vana, kolm õpikut on kirjutatud ja üks on minu oma. See on juba omaette saavutus! Pluss need medalid ja tiitlid. Ikka üksjagu on õnnestunud," muheles Liik ERR-iga rääkides.

Ise edukalt võrkpalli mänginud ja 50 aastat treeneritööd teinud Liik kannab võrkpalli südames kogu aeg - nagu ka Eesti võrkpallirahvas. Tema sõnul pole ala armastamiseks ja eduks tingimata tiitleid vaja, peaasi, et on mängulusti.

"Me peaks ikka hoidma seda joont ka, et harrastus ja tervis ja rahvaliiga! Kui palju meil mängitakse, metsikult mängitakse ja igal tasemel ju! Rannas ja saalis ja rahvas tahab võrgutrenni. Tüdrukud tahavad just võrku mängida, aga kogu aeg sunnitakse võistlema - vaat see ei sobi, kõikidele tänapäeva noortele see ei sobi," rääkis Liik.

Presidendilt pälvisid teenetemärgi kokku 11 spordiga seotud inimest - tegevsportlastest jalgrattur Rein Taaramäe ja kettagolfar Kristin Lätt, samuti ujumistreener Henry Hein.