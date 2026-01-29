Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

Avalanche jäi läinud ööl võõrsil alla Ottawa Senatorsile 2:5 (0:0, 1:2, 1:3). Kodumeeskonna võitu andis suurima panuse sakslane Tim Stützle, kes sai kirja nii värava kui ka väravasöödu. Täpset viskekätt näitasid ka Nick Cousins, Ridly Greig, Brady Tkachuk ja vanameister Claude Giroux.

Detsembris vaid kaks kohtumist kaotanud Avalanche on uuel kalendriaastal pidanud vastase paremust tunnistama seitsmel korral, neist viis on tulnud viimase seitsme mänguga. Sellest hoolimata püsib Avalanche turvalise eduga liidrikohal, edestades üheksa punktiga Tampa Bay Lightningut ja Minnesota Wildi.

New Yorgi klubide omavahelises heitluses jäi peale Islanders, kes sai külla tulnud Rangersist jagu 5:2 (2:1, 3:1, 0:0). Võitjate poolel tegid skoori rootslased Emil Heineman ja Simon Holmström, kanadalased Jean-Gabriel Pageau ja Mathew Barzal ning tšehh Ondrej Palat.

Columbus Blue Jackets teenis kolmanda järjestikuse võidu, alistades kodus Philadelphia Flyersi 5:3 (2:1, 1:0, 2:2). Võõrustaja võitu panustasid väravaga viis erinevat mängijat, Flyersi särgis sai kübaratrikiga hakkama Travis Konecny.