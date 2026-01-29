X!

Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

Jäähoki
Jäähokiliiga NHL: Ottawa Senators - Colorado Avalanche.
Jäähokiliiga NHL: Ottawa Senators - Colorado Avalanche. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai põhiturniiri liidermeeskond Colorado Avalanche viienda kaotuse viimase seitsme mängu jooksul.

Avalanche jäi läinud ööl võõrsil alla Ottawa Senatorsile 2:5 (0:0, 1:2, 1:3). Kodumeeskonna võitu andis suurima panuse sakslane Tim Stützle, kes sai kirja nii värava kui ka väravasöödu. Täpset viskekätt näitasid ka Nick Cousins, Ridly Greig, Brady Tkachuk ja vanameister Claude Giroux.

Detsembris vaid kaks kohtumist kaotanud Avalanche on uuel kalendriaastal pidanud vastase paremust tunnistama seitsmel korral, neist viis on tulnud viimase seitsme mänguga. Sellest hoolimata püsib Avalanche turvalise eduga liidrikohal, edestades üheksa punktiga Tampa Bay Lightningut ja Minnesota Wildi.

New Yorgi klubide omavahelises heitluses jäi peale Islanders, kes sai külla tulnud Rangersist jagu 5:2 (2:1, 3:1, 0:0). Võitjate poolel tegid skoori rootslased Emil Heineman ja Simon Holmström, kanadalased Jean-Gabriel Pageau ja Mathew Barzal ning tšehh Ondrej Palat.

Columbus Blue Jackets teenis kolmanda järjestikuse võidu, alistades kodus Philadelphia Flyersi 5:3 (2:1, 1:0, 2:2). Võõrustaja võitu panustasid väravaga viis erinevat mängijat, Flyersi särgis sai kübaratrikiga hakkama Travis Konecny.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

15:14

Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

28.01

Panter sai Balti liigas magusa võidu

28.01

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

27.01

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

26.01

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

22.01

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

20.01

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

19.01

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

15.01

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

14.01

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

13.01

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

13.01

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

12.01

Soomlane tassis Bruinsi esimese nullimänguga võiduni

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

15:40

"100 suusatundi" tõi kokku 1500 osalejat ja avas üle Eesti 700 km terviseradu

14:41

Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

14:06

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

13:51

Uku Jürjendal pidas maha ühistreeningu Tyson Furyga

13:12

Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

12:36

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

12:20

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

11:30

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

10:49

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

10:05

Cavaliers rikkus LeBroni kojutuleku

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo