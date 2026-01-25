Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

Iluuisu-uudiseid vahendav portaal AnythingGOEs kirjutab, et Läti politsei on vaimses ja füüsilises väärkohtlemises süüdistatud Eesti uisutreeneri Raimo Reinsalu suhtes algatanud uurimise.

Mullu augustis süüdistas kahekordne Läti meister Sofja Stepcenko Riia iluuisuklubi treenereid Olga Kovalkovat ja Raimo Reinsalu avalikult väärkohtlemises. Toona 18-aastane Stepcenko rääkis portaalile AnythingGOEs, et Kovalkova ja Reinsalu olid manipuleerivad ning sundisid teda vigastatuna võistlema ja pidevalt kaalu langetama, mistõttu tekkisid tal söömishäired, ta hakkas ennast vigastama ja tal diagnoositi depressioon.

Reinsalu lükkas septembri alguses ERR-iga rääkides kõik süüdistused tagasi. Tema sõnul olid etteheidete taga sportlase isiklikud probleemid ja finantsmured ning ka klubidevaheline konkurents.

Oma uurimise algatas ka rahvusvaheline uisuliit ISU, kes eemaldas Reinsalu 2025. aasta septembris Bakuu juunioride GP tehnilise spetsialisti kohalt. Sügisel palus Läti politsei Stepcenkolt lisainformatsiooni, uisutaja vastas salvestistega enda ja Reinsalu ning Kovalkova telefonivestlustest ja sõnumivahetustest, lisaks jagas ta teiste sportlaste nimesid, kes oleks nõus tema tunnistusi kinnitama.

Portaali teatel kinnitati aasta lõpus Stepcenkole, et politsei on alustanud uurimist, kuid sellele vaatamata oli Reinsalu äsja Sheffieldis toimunud iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Läti delegatsiooni juhiks ning aitas EM-il ka Nataly Langerbauri ja Mihhail Selevkot.

Milano Cortina olümpiamängudele lendab Kovalkova Läti koondist esindava ukrainlase Fedir Kuliši treenerina, Läti olümpiakomitee teatel reisib Reinsalu OM-ile ühe teise delegatsiooni liikmena.